Lider w produkcji cukru z nową strategią Słodkie Łączy

Każdy wie, że słodkie łączy… lecz dopiero Diamant powiedział to głośno! SŁODKIE – bo słodki jest cukier, a ŁĄCZY – bo łączy wszystkie relacje w naszym życiu. Ich połączenie budzi pozytywne skojarzenie i ma spory ładunek dobrych emocji. To właśnie dlatego stało się ono osią i nazwą nowej strategii komunikacji, która od grudnia 2019 ociepla wizerunek marki Diamant. Za kreacje odpowiada poznańska agencja Soul & Mind Group.



Celem strategii jest zapisanie się na nowo w pamięci odbiorców (nie tylko jako ekspert od cukru, lecz także przyjaciel słodkich chwil), a także stworzenie zaangażowanej społeczności wokół cukru, zgodnie z ideą, że Słodkie Łączy na wielu płaszczyznach – nie tylko w kuchni, przy piekarniku, przy stole i podczas rodzinnych spotkań, lecz także w pracy, w fabryce czy podczas biznesowych spotkań.

Główny pomysłodawca i koordynator strategii komunikacji Słodkie Łączy – agencja Soul & Mind Group, postawił na zupełnie nowe, świeże podejście do marki. Zaprojektowano spójną komunikację wizualną opartą o proste, odręczne rysunki smakołyków i przeróżnych postaci, oraz kolorowe, apetyczne zdjęcia. Koncepcja jest realizowana konsekwentnie na każdym polu działania firmy Diamant – zarówno w Social Media czy na stronie internetowej, jak i na materiałach graficznych eksponowanych w cukrowniach czy wysyłkach mailowych.

SŁODKIE ŁĄCZY najpierw pojawiło się na oficjalnych kanałach marki Diamant w Social Media. W lutym wystartowała pierwsza akcja pod szyldem Słodkie Łączy – KONKURSOWA WIOSNA, czyli cykl tygodniowych konkursów kreatywnych z cukrem Diamant lub słodkościami w roli głównej. Celem akcji było dotarcie z nową komunikacją do jak największej liczby odbiorców i zaangażowanie ich do wspólnej zabawy, która – co wiadomo nie od dziś – buduje trwałą więź z marką.

Choć gwoździem programu były konkursy na Facebooku, zaprojektowano także landing page www.wiosna.slodkielaczy.pl, gdzie nie tylko informowano o trwającej aktualnie edycji, lecz także uwzględniono bazę prostych, lecz kreatywnych pomysłów na wiosenne i wielkanocne smakołyki. Agencja specjalizująca się w strategii budowania marki Soul & Mind zaprezentowała więc jak zmienić sernik w plaster miodu przy użyciu folii bąbelkowej, jak udekorować babkę włosami z karmelu lub jak przygotować zielony krem z użyciem naturalnych składników. Korzystając z kontekstu wiosny i zbliżającej się Wielkanocy, zarówno zadania konkursowe, jak i inspiracje kulinarne zostały oparte o flagowe produkty Diamant do pieczenia – cukier drobny, dekoracyjny oraz cukier puder. Zasięg akcji zapewniły m.in. viralowość konkursów, reklamy w Social Media oraz GDN-y.

Akcja odbija się szerokim echem i podbija serca kolejnych odbiorców. Kamila Sikorska, Brand Manager marki Diamant, komentuje ją następująco:

– Akcja została przemyślana pod każdym względem – z jednej strony zachęca do zakupu, z drugiej zaś angażuje wartościami marki i ciekawymi pomysłami na desery. Całość rozwija się dynamicznie i z dużym zaciekawieniem przyglądamy się efektom naszej wspólnej pracy. Co cieszy, internauci coraz cieplej podchodzą zarówno do akcji, jak i do samych produktów, dlatego będziemy kontynuować działania związane z rozwojem kampanii w Polsce. Soul & Mind jest agencją kreatywną, a Słodkie Łączy jest tego idealnym przykładem!

Powodzenie Konkursowej Wiosny i premiery strategii komunikacji SŁODKIE ŁĄCZY to znakomity początek kompleksowej współpracy na wielu płaszczyznach, zarówno B2B, jak i B2C.

Soul & Mind Group działa na rynku od ponad 25 lat, budując strategię marek dla największych sieci handlowych, koncernów spożywczych, a także mniejszych firm, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę ze sprzedażą produktów, m.in. w branży FMCG. Poznańska agencja marketingowa Soul & Mind zajmuje się pełnym wsparciem marketingowym – od stworzenia strategii, przez działania digitalowe, industrial & brand design, na fotografii produktowej kończąc.



www.soulandmind.pl