#DrobnaWielkaMoc pomaga SOS Wioskom Dziecięcym

Święta to czas, kiedy częściej niż zwykle myślimy o innych. To właśnie dlatego tej wiosny marka Diamant stawia na CSR i osładza Wielkanoc nie tylko swoim klientom, lecz także… podopiecznym SOS Wiosek Dziecięcych. Ogólnopolska akcja Drobna Wielka Moc to dowód na to, że już jeden drobny gest przy sklepowej półce może nieść wielkie dobro.