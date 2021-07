ŻELOVE LATO ogarnęło polskie kuchnie z nowymi produktami bez konserwantów. Zobacz, jak!

Polacy kochają przetwory i chętnie szukają inspiracji, nt. nowych, ciekawych form przedłużenia lata w słoiku. Dlatego w tym roku – jeden z największych producentów cukru, marka Diamant inspiruje nie tylko ciekawymi przepisami, nowymi opakowaniami i lepszym składem.

Cukry żelujące Diamant od lat wybierane są przez klientów doceniających szybkość przygotowania dżemów, konfitur, powideł czy galaretek. Cukry żelujące „odczarowały” żmudny czas mieszania dżemów – dziś różnorodne wersje tych smakołyków klienci wykonają w maksymalnie 5 minut: bez przypalania, oszczędzając czas, z optymalną słodkością i konsystencją. Między innymi te benefity komunikuje w najnowszej akcji ŻELOVE LATO marka Diamant, która poszerzyła asortyment o nowe Cukry Żelujące 1:1 oraz 2:1 bez konserwantów. Dodatkowo, całość oferty została odświeżona graficznie – na sklepowych półkach konsumenci znajdą nowe opakowania tych produktów, pełne koloru i mocno kojarzące się z latem.

W ramach akcji ŻELOVE LATO producent stworzył spot, zachęcający do wspólnego odkrywania korzyści płynących z błyskawicznych w użyciu cukrów żelujących. W spocie udział wzięły znane i lubiane blogerki kulinarne, które w kreatywny sposób pokazały, jak szybko stworzyć dżemy z uśmiechem na twarzy – w taki sposób, jak każda z nich lubi.

Zobacz film tutaj:

https://www.facebook.com/slodkielaczy/posts/4031412100270513

Równolegle w social mediach prowadzony był konkurs, w którym Diamant zachęcał do kreatywnego dokończenia ŻELOVEGO STORY. Do wygrania były wartościowe bony do wydania w największej sieci elektromarketów w Polsce.

Producent (Pfeifer & Langen) aktywnie wsparł promocję akcji m.in. wykorzystując kampanię GDN, social media, influencer-marketing oraz widoczność w mediach kobiecych i kulinarnych. W wybranych tytułach poradników kobiecych, konsumenci mogą skorzystać z załączonych próbek produktu Konfitur-Fix, oraz przepisów na nieoczywiste przetwory z owoców i warzyw.

Dla klientów aktywowano także promocję: przy zakupie cukrów żelujących w sklepie internetowym Diamanta za minimum 50 zł, dostawa jest gratis!

Więcej o akcji i produktach oraz spocie na zelovelato.pl