Jak słodkie pomaga w te Święta?

W ramach akcji Słodkie Łączy na Święta producent cukru, oferujący najszersze portfolio asortymentu cukrowego na polskim rynku, ponownie przekazuje wsparcie finansowe dla podopiecznych Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce. W ramach najnowszej akcji Diamant propaguje misję SOS Wiosek Dziecięcych, żeby wywołać uśmiech na twarzach dzieci i osłodzić im przedświąteczny czas. Oprócz wsparcia finansowego Diamant wraz z całą firmą wciela się w rolę Świętego Mikołaja, który podaruje dzieciom z SOS Wiosek Dziecięcych wór wymarzonych prezentów. Prezenty zostały przygotowane indywidualnie dla każdego dziecka w odpowiedzi na ich bardzo poruszające listy. A znalazły się w nich nie tylko prośby o zabawki czy artykuły szkolne, ale też o rzeczy najważniejsze – zdrowie opiekunów oraz bliskość i miłość rodziny, której na co dzień brak lub która doświadcza trudności.

– Z łezką w oku czytaliśmy kilkadziesiąt nadesłanych do nas listów, wykonanych własnoręcznie przez dzieci w wieku 3-12 lat. To poruszające, jak dojrzałe są ich życzenia i jak mało dzieci oczekują w kwestii materialnej. By czuć się szczęśliwe potrzebują przede wszystkim wsparcia drugiego człowieka i ciepła rodzinnego. Dlatego tym chętniej przekazujemy wsparcie finansowe w kwocie 20 000 zł dla podopiecznych SOS Wiosek Dziecięcych oraz organizujemy dla nich mikołajkowe popołudnie – powiedziała Kamila Sikorska, brand manager marki Diamant.

Indywidualne prezenty zostaną przygotowane wspólnie z pracownikami Pfeifer & Langen Polska S.A. (właściciela marki Diamant) i przekazane do jednego z programów SOS Wiosek Dziecięcych. Aby zaktywizować dzieci do wspólnych, przedświątecznych chwil Diamant zorganizuje dla dzieci także mikołajkowe warsztaty ze słodkimi wypiekami.

Akcja to kolejna odsłona wsparcia Pfeifer & Langen Polska S.A na rzecz misji Stowarzyszenia. Po udanej akcji Drobna, Wielka Moc producent chce ponownie zachęcić konsumentów do wybierania produktów z logo Diamant z przekazem: przygotowując słodkie świąteczne dania z cukrem Diamant przyczyniasz się do pomocy potrzebującym dzieciom. Im większa będzie aktywność konsumentów na polu sprzedażowym, tym więcej wsparcia charytatywnego Diamant przekaże na rzecz dzieci w potrzebie w kolejne święta.

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce to organizacja dobroczynna, która opiekuje się opuszczonymi i osieroconymi dziećmi oraz tymi z rodzin w kryzysie w ramach Programu Umacniania Rodziny -„SOS Rodzinie”. Działa ona w Polsce od 1984 r. i ma pod opieką 1566 dzieci i młodzieży. Jest też częścią międzynarodowej organizacji SOS Children’s Villages działającej w 137 krajach. Polskie Stowarzyszenie wspiera także dzieci i ich rodziny w trudnej sytuacji w Zimbabwe i Kamerunie.

O innych działaniach marki Diamant na rzecz Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce, ale i moc świątecznych inspiracji oraz muzyczną playlistę Spotify (idealną do świątecznych wypieków z rodziną) znajdą Państwo na www.zima.slodkielaczy.pl.