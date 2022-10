Wydarzenia Sushi MasterClass prowadzone będą przez jednego z najlepszych szefów sushi w Polsce – Pawła Trzaskowskiego, trenera kulinarnego, wykładowcę czołowych szkół gotowania, od 19 lat związanego zawodowo z gastronomią. W 2017 roku wszedł on do finału Mistrzostw Świata Sushi World Sushi Cup Japan, jest też finalistką polskiej edycji Global Sushi Challenge 2015. W 2019 roku dołączył do grona 50 najlepszych szefów kuchni w Polsce. Paweł Trzaskowski to także seminarzysta World Sushi Skills Institute i All Japan Sushi Association. Posiada ,,czarny pas‘’ sushi – Certyfikat Kuro-obi zdobyty w Tokyo. W pracy łączy tradycyjną szkołę Edomae ze współczesnymi trendami kulinarnymi.

Inspirujące spotkanie pozwoli przybliżyć historię sushi czy filozofię potrawy, ale też udowodni, jak łatwo rozwinąć biznes, wprowadzając nowe rozwiązania inwestycyjne. Szef kuchni podczas spotkania wskaże narzędzia, które optymalizują zaplecze techniczne, a tym samym zwiększają jego efektywność nawet czterokrotnie. Sushi MasterClass to też świetna okazja do degustacji i poznania efektownych form podania dania.

Marka Grafen wraz z Pawłem Trzaskowskim zapraszają także do innych miast, m.in. Wrocławia, Gdańska, Torunia, Rzeszowa oraz Lublina. Lista gości jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Wydarzenie odbędzie w The Loom Hotel, przy ul. Ogrodowej 21 w Łodzi.

Zapisy i dokładny kalendarz kolejnych wydarzeń (we Wrocławiu, Gdańsku, Toruniu, Rzeszowie oraz Lublinie), znajdą Państwo na:

https://grafen.com/sushi-master-class/

Dodatkowe informacje o warsztatach i jakości Suzomo:

Anna Piechocka, koordynator Sushi MasterClass

+48 61 658 70 87, anna.piechocka@grafen.com

Kontakt dla mediów:

Magda Strzykalska, PR Manager Soul & Mind Group

+48 534 985 366, magda.strzykalska@soulandmind.pl