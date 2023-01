Biblioteka Gminy Nowe Miasto nad Wartą zorganizuje cukrowe warsztaty

Cóż to była za edycja! Zgłosiło się do niej niemal 250 inicjatyw, które potrzebowały wsparcia w ramach rozwoju działań lokalnych, promowanych przez markę Diamant od 2021 roku.

Celem programu jest pomoc w realizowaniu lokalnych inicjatyw – zwłaszcza tych realizowanych wokół cukrowni Diamant, które bez dodatkowego wsparcia pieniężnego mogłyby nie dojść do skutku. Każdy może zgłosić swój koncept, a najsłodsza marka na rynku wybierze 4 najlepsze, które zostaną dofinansowane kwotą 3 000 złotych.

Do kogo trafiły nagrody?

Nagrody trafiły m.in. do Biblioteki w Czernicach Borowych, która zorganizuje warsztaty z programatyki i robotyki dla dzieci i młodzieży, a także do Fundacji "Fabryka Pomysłów" w Gostyniu, która ma w planach organizację sportowej podróży po polskiej wsi. Dofinansowanie trafiło także do Stowarzyszenia Konar za inicjatywę pielęgnacji wiedzy na temat pierwszej cukrowni na Świecie. Jury Pfeifer & Lanen doceniło także Publiczną Bibliotekę Gminy Nowe Miasto nad Wartą, która zorganizuje cukrowe warsztaty glamour.

By poczuć się pięknie, czyli warsztaty użycia cukru w kosmetyce.

Autorka projektu chce pokazać mieszkankom Gminy Nowe Miasto nad Wartą oraz powiatu Środa Wielkopolska fascynujący świat cukru… w kosmetyce. Podczas warsztatów kosmetycznych będzie można dowiedzieć się o zbawiennym wpływie cukru na cerę, o tym, jak pomaga walczyć z rozstępami i cellulitem, a także oczyszczać skórę bez efektu podrażnienia. Mieszkanki okolicznych miejscowości będą mogły nauczyć się samodzielnie przygotować cytrusowo-cukrowy peeling do ciała, cukrowy peeling do ust, a także cukrowy balsam nawilżający. Jury marki Diamant doceniło inicjatywę za pokazanie ciekawego podejścia do użycia cukru, a także za to, że celem warsztatów jest nie tylko konkretna wiedza, lecz przede wszystkim integracja lokalnej społeczności, zachęta do wyjścia z domu i współdziałania.

Kolejne edycje na horyzoncie!

Aktualnie trwa kolejna edycja tego konkursu. Zgłoszenia do następnej, już noworocznej edycji potrwają do końca lutego 2023 roku. Formularz znajduje się na stronie konkursu www.dobredzialania.pl. Każdy pomysł może okazać się zwycięski, ważne, aby aktywizował mieszkańców miejscowości, dbał o tradycję czy historię regionu.

– Dobre Działania mają moc, wierzymy, że nasze wsparcie przyczyni się choć w małym stopniu do rozwoju tych organizacji i kół zainteresowań. Uważamy, że zarówno szerzenie wiedzy, rozwój pasji, a także nauka nowoczesnych rozwiązań pozytywnie wpłynie na dzieci i młodzież, ale i zintegruje starszych, dając im możliwości do wspólnego spędzania czasu. W tej edycji po raz kolejny nagradzamy także inicjatywę sportową, ponieważ Diamant od lat jednoczy naszych pracowników i konsumentów m.in. w maratonach i biegach – powiedział Paweł Maciejewski, Dyrektor ds. Sprzedaży marki Diamant, w Pfeifer & Langen Polska.