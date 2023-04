Diamant wsparł jarociński ZHP! Dobre Działania sfinansują "smoczy zew"

Diamant nagrodził dotychczas 17 organizacji, kół zainteresowań, stowarzyszeń, ośrodków lub osób prywatnych, które od 2021 roku działają w myśl integracji wspólnot. Wiedząc, że żyjemy razem jednak często obok siebie – Diamant wdrożył program mający na celu rozwój lokalnych inicjatyw i tradycji regionu – zwłaszcza tych realizowanych wokół cukrowni Diamant.

Nagrodzone inicjatywy otrzymały dotychczas po 3000 zł – zakupiono m.in. sprzęt dla ochotniczej straży pożarnej, budki lęgowe dla zagrożonych ptaków, zorganizowano także warsztaty wiedzy o ekologii czy roli owadów w przyrodzie dla dzieci i młodzieży. Odbyły się też warsztaty glamour oraz plenerowe spotkanie dla kobiet, podczas których pokazano jak stworzyć naturalne kosmetyki. Dobre Działania Diamant zadbały też o sportowe imprezy integracyjne dla rodzin z dziećmi czy zakup sprzętu tenisowego dla jednego z kół zainteresowań. Jury marki Diamant w lutym ponownie zasiadło do obrad i wyłoniło kolejne warte nagrody inicjatywy, nadesłane pod koniec ubiegłego roku. Wśród nich projekt o tajemniczej nazwie "smoczy zew".

"Smoczy zew" w Jarocinie zorganizowany przez regionalny odział ZHP

Związek Harcerstwa Polskiego od dziesiątek lat dba o rozwój dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki i promocji zdrowego stylu życia. Oddział w Jarocinie kontynuuje tę tradycję i chce zorganizować cykl zajęć pozalekcyjnych, skupiających się m.in. na teorii i praktyce pierwszej pomocy, zdrowego odżywiania, ćwiczenia tężyzny ciała w różnych formach, tańcu, jodze, wiedzy nt. używek, radzeniu sobie z uzależnianiami czy wycieczkach i wędrówkach po najbliższej okolicy. Projekt Smoczy Zew składa się z 10 spotkań i wydarzeń dla dzieci i młodzieży, a także finałowego obozu integracyjnego, który w całości finansuje marka Diamant. Jedna z największych cukrowych firm w Polsce pozytywnie oceniła projekt z racji bliskich wartości szerzonych przez ZHP wśród dzieci – wartości, które zanikają w dzisiejszym społeczeństwie. Voucher z nagrodą Dobre Działania dla Hufca ZHP Ziemi Jarocińskiej z ponad 100-letnią historią został przekazany oficjalnie w połowie lutego w cukrowni w Środzie Wielkopolskiej.

Program Dobre Działania Diamant to cykliczny konkurs grantowy, który od 2021 przyznaje nagrody w formie vouchera o wartości 3000 zł. Każdy pomysł może okazać się zwycięski, ważne, aby aktywizował mieszkańców miejscowości, dbał o tradycję czy historię regionu, a także wspierał jego rozwój. Aktualnie zbierane są zgłoszenia do VIII edycji, która potrwa do końca maja 2023. Formularz znajduje się na stronie konkursu www.dobredzialania.pl.