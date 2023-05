Letnie grillowanie z WSP SPOŁEM: sezonowa nowość

– Maj i czerwiec to dla nas szczególnie aktywne miesiące, zwłaszcza pod kątem promocji produktów zaliczanych do tzw. oferty sezonowej. Mimo, że sprzedaż Musztard i Ketchupów Kieleckich utrzymuje się cały rok na mniej więcej stałym poziomie, to wychodzimy do naszych odbiorców z kampanią promocyjną, mającą na celu zachęcenie do wspólnych chwil przy ruszcie. Wierzymy, że wiosenne i letnie miesiące to najlepszy do tego czas. Oprócz tradycyjnych form promocyjnych, takich jak emisja spotów reklamowych przy wybranych programach telewizyjnych czy publikacji materiałów w prasie i intrenecie, staramy się sięgać po bardziej wysublimowane narzędzia. Myślę tu konkretnie o tzw. lokowaniu produktów czy współpracy z influencerami działającymi w obszarze szeroko rozumianych mediów społecznościowych. Ten ostatni punkt ma dla nas szczególne, wręcz strategiczne znaczenie. Przez ten kanał staramy się docierać do młodszych nabywców i w ten sposób nawiązywać z nimi dyskusję. Zebrane w ten sposób opinie i doświadczenia pozwalają nam się rozwijać i dostosowywać ofertę do zmieniających się gustów. Oczywiście to nie wszystko. Niebawem na sklepowych półkach pojawi się Musztarda Kielecka Grillowa w opakowaniu plastikowym z praktycznym dozowaniem – powiedział Zbigniew Mojecki, zastępca prezesa ds. handlowych w WSP Społem.

Zobacz spot: https://youtu.be/jQdtaLYgiCo

Pojawiająca się sezonowo Musztarda Kielecka Grillowa wyróżnia się intensywnym i jednocześnie bogatym smakiem i aromatem, idealnie komponującym się z grillowanymi potrawami. Produkt ten jest nie tylko smaczny, ale i wyjątkowo praktyczny. Plastikowa butelka chroni przed przypadkowym potłuczeniem (o co nie trudno w warunkach plenerowych), a nowy model zakrętki ułatwia precyzyjne dozowanie jednocześnie chroniąc nasze ubrania przez zabrudzeniem. Wspomnianą musztardę można stosować jako dip do kiełbasek i kawałków mięsa, dodatek do hamburgerów, warzyw, a także jako składnik marynat do mięsa. Musztarda Kielecka Grillowa świetnie sprawdza się jako dodatek do sałatek i sosów, aby nadać im pikantnego smaku.

Musztarda Kielecka gwarancją dobrej sprzedaży.

Musztarda Kielecka delikatesowa ze znakiem Jakość Tradycja od lat jest sprawdzonym i niezastąpionym wręcz dodatkiem na polskich stołach. Produkowana od 1932 roku, w oparciu o niezmienianą, tradycyjną recepturę, zdobywa serca za smak i „czysty” skład. Produkt powstaje wyłącznie na bazie kilku odmian gorczycy, aromatycznych przypraw i ziół oraz octu (wytwarzanego w drewnianych kadziach zgodnie z recepturą sprzed lat). Dziś w ofercie WSP Społem znaleźć można już 8 wariantów smakowych musztard, wszystko o to by trafić w gusta Polaków dla których grillowanie to niemal święto narodowe. Wybrane z nich zaprezentowano w najnowszym spocie "Duet pełen smaku".