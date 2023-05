Majonez Kielecki głównym partnerem MAJONEZALIÓW 2023!

Program wydarzenia jak zawsze naszpikowany jest atrakcjami: będzie m.in. barwny korowód czy koncerty zespołów Big Cyc i Poparzeni kawą trzy. Zaplanowano też coś, na co wszyscy z utęsknieniem czekają przez całą jesień i zimę – wielkie grillowanie! Główny partner imprezy WSP „Społem” nie tylko patronuje w/w wydarzeniu, ale także dostarcza swoje kultowe produkty (m.in. Majonez Kielecki, Musztardy czy Ketchupy Kieleckie), których studenci skosztują w strefie plenerowej.

W tym roku Juwenalia to… Majonezalia!

Jak doszło do współpracy Majonezu Kieleckiego i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego? Faktem jest, że WSP „Społem” od początku swojego istnienia chętnie wspiera lokalne społeczności i pozytywne inicjatywy. Co ciekawe, choć Majonez Kielecki to już „64-latek” (jego przemysłowa produkcja ruszyła w 1959 roku), cieszy się on niesłabnącym uznaniem młodych i potrafi znaleźć z nimi wspólny język. Nic więc dziwnego, że Spółdzielnia chętnie przyjęła ofertę Uniwersytetu i propozycję wsparcia imprezy pod kreatywną nazwą, nawiązującą do sztandarowego produktu.

MAJONEZALIA 2023 wystartują 16 maja i potrwają do 20 maja. Co ważne, zabawa jest otwarta dla wszystkich mieszkańców, nie tylko studentów. W imieniu partnera imprezy, Majonezu Kieleckiego, ale i Uczelnianej Rady Samorządu Studentów UJK oraz prezydenta Kielc Bogdana Wenty, serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy i świętowania!

Profil wydarzenia i plan programu Majonezalia 2023:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100092389531117