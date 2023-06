Najsłodsze stoisko i gwiazdy telewizji zapraszają na Krajowe Dni Pola 2023

Na głównym stoisku marki Diamant i Pfiefer & Langen Polska S.A. (tuż przy strefie innowacji) pojawią się znani i lubiani kucharze z takich choćby programów jak „Master Chef” telewizji TVN czy „Pytanie na Śniadanie” z TVP2. Nie zabraknie mocy atrakcji: pokazów gotowania na żywo, animacji dla dzieci, zabawy na świeżym powietrzu – tańczącego Misia Słodziaka czy strefy chillout. Nie zabraknie też fantastycznego konkursu, w którym do wygrania maszyna do domowego robienia waty cukrowej, a także serii pytań i odpowiedzi, w których do zdobycia gadżety od marki Diamant.

Dla spragnionych rolniczych nowinek – w drugim namiocie zlokalizowanym przy polach eksperymentalnych – producent przygotował też światową innowację – pierwszego na rynku, autonomicznego robota do siewu i pielenia buraków cukrowych Farmdroid. Na stoisku goście będą mogli porozmawiać z przedstawicielami Pfeifer & Langen Polska S.A. Nie zabraknie specjalistów zajmujących się uprawą buraków cukrowych, produktami dla pszczół, wysłodkami oraz całym portfolio marek Diamant, Tofi oraz Tofi Horses.

Wszystko to w dniach 3-5 czerwca 2023 w godz. 9:00-17:00 na terenie WODR, przy ul. Parkowej 2 w Sielinku. Wejście na targi jest darmowe.