Wygraj Kitchen Aid i kreatywne gadżety, czyli konkurs „Posmaruj kanapkę Kieleckim”

Jest on świetny nie tylko jako dodatek do potraw, mięs, sałatek, warzyw czy jajek, ale też wyjątkowo praktyczny jako baza do kanapek. Dzięki swojej lekkości oraz praktyczności, ma wiele zastosowań - jak zaznaczają sami klienci: „majonezem dobrze się smaruje, zawsze jest gotowy do użycia, wybornie smakuje, jest bogaty w wartości odżywcze, z nim wszystko smakuje lepiej, to zastrzyk energii, a także… nie pozwala wpaść w rutynę”. A jak wziąć udział w konkursie, by wygrać?

Mechanizm akcji, czyli posmaruj kanapkę i zrób zdjęcie

Zadanie konkursowe polega na zakupieniu wybranego produktu WSP SPOŁEM (tj. Majonezu Kieleckiego 170 ml, Majonezu Kieleckiego 310 ml, Majonezu Kieleckiego 410 ml, Majonezu Kieleckiego 450 ml, Majonezu Kieleckiego 500 ml, Majonezu Kieleckiego 700 ml, Majonezu Kieleckiego lekkiego 310 g, Majonezu Kieleckiego Omega-3 310 g, Majonezu Kieleckiego Roślinnego 310 g oraz Majonezu Kieleckiego z oliwkami 170g), a następnie zrobieniu kreatywnego zdjęcia pokazującego przygotowanie kanapki. Na wspomnianym zdjęciu musi znaleźć się wizerunek któregoś z w/w produktów, a sam majonez – jak sama nazwa konkursu wskazuje – powinien zostać wykorzystany jako „smarowidło”.

Fotografię należy opublikować w komentarzu pod postem konkursowym, opatrzyć ją tytułem nawiązującym do smarowania. Oprócz nagrody głównej, czyli nowoczesnego miksera planetarnego KitchenAid o wartości ponad 5000 zł, uczestnicy mają szansę zdobyć nagrody dodatkowe, takie jak kosze piknikowe, deski do krojenia, a także kultowe gadżety Majonezu Kieleckiego (np. skarpetki z logo oraz łyżeczki deserowe). W konkursie można wziąć udział wielokrotnie, publikując nieograniczoną ilość zdjęć – ważne, by zachować paragon zakupu produktów biorących udział w konkursie.

Szczegóły konkursu znajdują się tutaj:

https://www.wspspolem.com.pl/aktualnosci/wygraj-kitchenaid-czyli-konkurs-posmaruj-kanapke-kieleckim/

Konkurs posmarowane trwa od 1 czerwca do 30 czerwca 2023 r.