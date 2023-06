Tłumy gości na pierwszych Drzwiach Otwartych w Cukrowni Środa Wielkopolska

– Lokalna społeczność i zasady dobrego sąsiedztwa są dla nas bardzo ważne, dlatego zorganizowaliśmy Drzwi Otwarte w cukrowni – mówił Roman Kubiak, prezes Pfeifer & Langen Polska S.A. podczas oficjalnego otwarcia m.in. z udziałem Burmistrza Miasta Środy Wielkopolskiej, Piotra Mielocha.

Rodzinny festyn uświetniły średzkie organizacje, stowarzyszenia, uczniowie Szkół Podstawowych, rzemieślnicy i rękodzielnicy. Największą atrakcją była jednak możliwość odwiedzenia cukrowni. Kolejka chętnych do udziału w wycieczkach ciągnęła się na kilkadziesiąt metrów. Wszystkie, spośród 420 zaplanowanych miejsc, zapełniły się w ciągu półtorej godziny. – Chcieliśmy poznać ten zakład, nigdy nie było możliwości zobaczenia cukrowni od środka – mówili dwaj goście, którzy specjalnie na tę okazję przyjechali z Poznania, oddalonego o ponad 35 kilometrów od miejsca wydarzenia.

Uczestnicy wycieczek obejrzeli film o produkcji cukru (prezentujący m.in. jak wygląda kampania buraczana, ponieważ aktualna kampania już się skończyła i w tej chwili w cukrowni prowadzone są remonty) i zwiedzili hale produkcyjne. – Podczas tej kampanii przerobiliśmy ponad milion czterysta tysięcy ton buraków i wyprodukowaliśmy 120 tys. ton cukru, a w kampanii sokowej ponad 85 tys. ton cukru – mówił site manager Cukrowni Środa Wielkopolska Michał Korcz.

Granty dla lokalnych inicjatyw

Festyn był też okazją do wręczenia nagród laureatom programu Dobre Działania – konkursu grantowego, w którym lokalne organizacje mają szansę zdobyć wsparcie na swoje projekty dla społeczności. Czeki na swoje projekty otrzymały Biblioteka Publiczna w Gostyniu i Ochotnicze Straże Pożarne z Rawicza i Strzydzewa. – Dofinansowanie z programu Dobre Działania przeznaczymy na szkolenia z grafiki cyfrowej. Jego uczestnicy będą przygotowywać projekty związane z cukrem i słodyczami – opowiadał na scenie Przemysław Pawlak, dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu. Strażacy z Rawicza podczas odbioru nagrody wspomnieli, że z otrzymanych środków zakupią sprzęt, który będą wykorzystywać podczas zabezpieczenia lodowatych kąpieli miłośników morsowania, natomiast strażacy ze Strzydzewa przeszkolą zespół na temat niebezpiecznego czadu.

Ważne prelekcje i rekrutacja do zakładu

Ci, którym nie udało się dostać na wycieczkę, mieli okazję usłyszeć ze sceny m.in. jak funkcjonuje Cukrownia. – Nasza kotłownia ogrzewa jedną trzecią mieszkańców Środy i budynki użyteczności publicznej w mieście. Jesteśmy w trakcie jej przebudowy, przechodzimy na gaz – mówił Michał Korcz, który wziął udział w prelekcji z prezesem Miejskiej Ciepłowni – Bartoszem Bałażykiem. Z kolei zasady współpracy z plantatorami przedstawił Mateusz Krawczyk, kierownik rejonu plantacyjnego Środa Wielkopolska. – Promujemy najnowsze metody agrotechniczne, dzięki którym plantatorzy mogą m.in. oszczędzić paliwo i zmniejszyć zużycie nawozów – wyjaśniał. O zasadach zatrudnienia i benefitach, na jakie mogą liczyć pracownicy, mówili dyr. działu personalnego Agata Szaroleta-Wysocka i HR Partner Marcin Przybylski. – Nasi pracownicy mogą korzystać z prywatnej opieki lekarskiej czy dodatkowego ubezpieczenia. Poza powszechnymi dodatkami do pensji w ub. roku wprowadziliśmy m.in. dodatek energetyczny – wymieniali. W trakcie festynu zgłosiło się do nich kilkunastu chętnych do pracy w Cukrowni Środa.

Gotowanie na żywo, szachy, turniej tenisa, pokaz sprzętu żeglarskiego i kostki cukru

Na uczestników drzwi otwartych i rodzinnego pikniku czekała moc atrakcji: darmowe przekąski, dmuchańce, skakańce, rodeo czy pokazy gotowania prowadzone przez Charlesa Daigneaulta. Gości mogli wziąć udział też w turnieju szachowym prowadzonym przez Klub "Hetman" ze Środy Wielkopolskiej. Ponadto, prowadzone były rozgrywki tenisa stołowego prowadzone przez jednego z laureatów ubiegłorocznych Dobrych Działań – Uczniowski Klub Sportowy Pakosław, a także odwiedzić strefę Akademii Żeglarstwa, by móc rywalizować w zawodach wiązania węzłów. Dla maluchów przygotowano np. konkurs na najsłodszy deser czy na najwyższą wieżą ułożoną z kostek cukru. W tym ostatnim zwyciężyła rodzina Golińskich ze Śniecisk. Jej członkowie ułożyli wieżę wysoką na 44 poziomy kostek.

Goście mogli też przyglądać się występom artystycznym m.in. uczniów ze Szkoły nr 2 i 3, a także pokazowi średzkiej Akademii Karate Dragon. Były również tańce z 3-metrowym Misiem Słodziakiem, przeciąganie liny, megaportki, malowanie buziek i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. Podczas wydarzenia odbył się także pokaz lokalnego chóru "Na głosy".

Patronat nad wydarzeniem objęło Radio Eska.