Na pomoc lemurom, czyli Majonez Kielecki Roślinny oddaje 1% ze sprzedaży

W środowisku naturalnym lemury żyją jedynie na Madagaskarze. Niestety wskutek działań człowieka, mają coraz mniej przestrzeni do życia. Chcąc temu zapobiec, producent Majonezu Kieleckiego Roślinnego wspólnie z ZOO Wrocław, rozpoczęli akcję, dzięki której jeden procent przychodu ze sprzedaży w/w produktu trafi do Centrum Reniala, które opiekuje się lemurami na Madagaskarze.

– Z początkiem maja tego roku wprowadziliśmy do obrotu Majonez Kielecki Roślinny w zmodyfikowanej graficznie etykiecie. Na niej znajduje się grafika lemurów wraz z informacją o akcji. Wspólnie z wrocławskim zoo chcemy zrobić wszystko, aby zadbać o dobrostan tych zwierząt. Działania proekologiczne to ważny kierunek rozwoju marki. Wierzymy, że klienci wybierający nasz produkt, docenią to i sami przyczynią się do wsparcia akcji poprzez aktywne zakupy – powiedział Adam Jamróz, prezes zarządu WSP SPOŁEM.

Gatunek zagrożony – bliski marce Majonezu Roślinnego

Istnieje około 20 gatunków lemurów, z których wszystkie są obecnie (w różnym stopniu) zagrożone wyginięciem. Susze i wycinka lasów, a zarazem ograniczanie zasięgu naturalnego występowania endemitów Madagaskaru to główne z przyczyn spadku populacji m.in. lemurów wari rudych i czarno-białych o ponad 80%, a lemurów katta o 97% w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Lemury to dzikie zwierzęta, które sprawiają mylne wrażenie przyjaznych pupili. Kłusownicy wyłapują je i sprzedają nielegalnie jako zwierzęta domowe – takie działania przyczyniają się do masowej śmierci tych zwierząt.

– Na Madagaskarze zagrożone lemury ratuje Centrum Reniala – czyli organizacja, która wspiera ogród zoologiczny oraz naszą Fundację ZOO Wrocław – DODO. Dotychczas przekazaliśmy 34 tysiące złotych na opiekę, leczenie, rehabilitację, karmienie i przywracanie lemurów do środowiska. Sfinansowaliśmy budowę studni, co jest niezwykle ważne na wyspie, którą często dotykają susze. Ponadto sfinansowaliśmy budowę ogródka warzywnego, by opiekunowie lemurów mieli dostęp do własnych roślin, którymi lemury się żywią – mówi Marta Gondek, prezes zarządu Fundacji ZOO Wrocław – DODO.

Majonez Kielecki Roślinny bliski działaniom proekologicznym

Marka Majonez Kielecki Roślinny od dawna dba o relacje z wieloma grupami odbiorców. W zeszłym roku prowadzono m.in. akcję CSR na rzecz rozwoju populacji pszczół wraz z fundacją „Zielona Akcja”. W praktyce, 1% ze sprzedaży flagowego produktu WSP SPOŁEM, wsparł działania związane z nasadzeniami roślin nektarodajnych. Nic więc dziwnego, że i tym razem marka również chce być blisko środowiska naturalnego, wprowadzając podobny mechanizm akcji.

Akcja potrwa do końca roku 2023, a zebrane środki zostaną przekazane Fundacji na początku 2024 roku. Więcej informacji o akcji znajduje się na stronie https://fundacjadodo.pl/.