Tour de Pologne w Środzie Wielkopolskiej! Wspólnie kibicujmy na niebiesko

Kolarze w I etapie wyścigu ruszą z MTP w Poznaniu, później pojadą przez Suchy Las, Biedrusko, Murowaną Goślinę i dalej przez Kostrzyn. W Środzie Wielkopolskiej pojadą od ul. Żwirki i Wigury, aż do końca ul. Niedziałkowskiego i dalej. Na rondzie Jana Pawła II rozpocznie się ponad 200-metrowa premia specjalna. Na jej końcu, tuż na wysokości pierwszej bramy wjazdowej na plac buraczany do cukrowni, rozstawiona zostanie miejska strefa kibica, w której organizatorzy – wspólnie z Urzędem Miejskim – zachęcają do słodkiego kibicowania!

To unikalna szansa, by zobaczyć na żywo i wesprzeć uczestników jubileuszowej, 80. edycji słynnego Tour de Pologne. Zapraszamy z dziećmi, rodziną, przyjaciółmi, sąsiadami do tego, by spędzić wspólnie czas, dobrze się bawić, no i najważniejsze, by dodać otuchy zawodnikom! Wszystkich kibiców zachęcamy do ubrania się w kolorze niebieskim lub granatowym – nawiązujących do kolorów zarówno Cukrowni, jak i samego miasta. Im będzie nas więcej, tym mamy większą szansę, że cała Polska zobaczy jak wielką moc kibicowania mają Średzianie. Wyścig będzie transmitowany w TVP Sport.