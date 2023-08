Diamant zorganizował strefę kibica podczas Tour de Pologne w Środzie Wielkopolskiej!

W sobotę rozpoczęła się 80. edycja Tour de Pologne. Kolarze wyścig rozpoczęli na MTP w Poznaniu, dalej przejechali Suchy Las, Biedrusko, Murowaną Goślinę i Kostrzyn. Po godzinie 14:30 dojechali do Środy Wielkopolskiej, gdzie w strefie kibica zorganizowanej przez Pfeifer & Langen Polska i Urząd Miasta czekały na nich tłumy mieszkańców wyposażonych w niebieskie gadżety. Miejska strefa kibica pełna była atrakcji dla mieszkańców - nie zabrakło konkursów z nagrodami, sportowych wrażeń i świetnej muzyki. Miasto wzbogaciło ją m.in. uruchomieniem parowozu kolejki wąskotorowej zlokalizowanej tuż obok cukrowni. Pfeifer & Langen Polska, współorganizując strefę kibica potwierdziło, że wspiera działania wspólne z mieszkańcami Środy Wielkopolskiej. - Chcieliśmy pokazać, że nasza wieloletnia współpraca z miastem jest dla nas bardzo ważna. Widok tak wielu ludzi w strefie kibica, to realny dowód na to, że warto działać wespół – powiedział Roman Kubiak, prezes firmy Pfeifer & Langen Polska.

Premię specjalną mieszczącą się przy średzkiej cukrowni, wygrał Polak – Kamil Małecki. Pierwszy na mecie całego pierwszego etapu Tour de Pologne był Tim Merlier. Strefę odwiedził też organizator Tour de Pologne, polski kolarz torowy i szosowy, wicemistrz olimpijski oraz dwukrotny medalista szosowych mistrzostw świata - Czesław Lang.