15 września Dniem Majonezu Kieleckiego!

Dzień Majonezu Kieleckiego ustanowiony został na 15 września i jest idealną okazją do tego, by świętować wspólnie z WSP Społem i najwierniejszymi konsumentami kochającymi markę. Tego dnia producent zachęca nie tylko do delektowania się potrawami z tym dodatkiem (w tym dniu to wręcz obowiązkowe), ale i do poznania kilka majonezowych ciekawostek i liczb. Jeden z najpopularniejszych majonezów od lat bowiem inspiruje kulinarnymi smakołykami, a fanów tego wyrobu szukać można nie tylko w województwie świętokrzyskim, skąd pochodzi, ale i na całym świecie.

Majonez Kielecki stał się bohaterem wielu zabawnych memów, jest on tematem także wielu rozmów politycznych czy batalii o smaki. Majonez Kielecki może pochwalić się też najwierniejszą grupą fanów, która od lat promuje #teamkielecki. Nie można nie wspomnieć już o lodach o smaku Majonezu Kieleckiego czy pizzy z Kieleckim i chrupiącym Przysmakiem Świętokrzyskim.

Czy wiedziałeś, że Majonez Kielecki…?

Majonezu Kieleckiego produkuje się rocznie tyle, ile waży… 2000 słoni, 57 płetwali błękitnych, czyli największych zwierząt świata, a także… 8 Mamutowców olbrzymich, czyli rekordzistów wśród drzew.

A gdyby tak ułożyć wszystkie wyprodukowane w rok słoiki Majonezu Kieleckiego obok siebie? Można by nimi obstawić całą granicę Polski i uzyskać jeszcze 500 km zapasu, lub zmienić kontynent i wyruszyć z Kielc do… Casablanki w Maroku. Łańcuch słoiczków Majonezu Kieleckiego mógłby także połączyć wybrzeże Wielkiej Brytanii i Kanady. Smaczna podróż z Kieleckim – brzmi wspaniale!

Co powiecie na kąpiel w majonezie? Roczna produkcja Majonezu Kieleckiego wystarczyłaby, by zapewnić 400 dużych cystern samochodowych, a także 10 typowych basenów o długości ok. 25 metrów. Biorąc pod uwagę ceniony przez ekspertów, prosty i niezmieniany od wielu lat skład Majonezu Kieleckiego, można by to uznać niemal za kąpiel leczniczą.

To nie wszystko, jak informuje WSP Społem – gdyby ułożyć jeden na drugim wszystkie słoiczki Majonezu Kieleckiego wyprodukowane w ciągu jednego roku, można by sięgnąć stacji kosmicznej ISS krążącej wysoko ponad naszymi głowami… i to aż 10-krotnie. Więc, gdy ktoś mówi, że z Majonezem Kieleckim można sięgnąć gwiazd… to nie żartuje.

Majonez Kielecki z wielkim serduchem

Warto wiedzieć, że Majonezem Kieleckim zajadają się nie tylko ludzie, lecz także zwierzaki. Najstarszy polski majonez na stałe gości w menu podopiecznych wrocławskiego ZOO – zatapia się w nim tabletki dla niedźwiedzich rekonwalescentów (którzy nie chcą przyjmować leków w tradycyjnej formie). Niedawno też Majonez Kielecki Roślinny dołączył do akcji ratowania zagrożonych futrzaków – 1% ze sprzedaży wspomnianego produktu wspiera ochronę lemurów na Madagaskarze. Można by rzec: każda zjedzona więc łyżeczka to realna pomoc – i to dosłownie! W zeszłym roku WSP Społem ratowało w ten sposób pszczoły, wspierając działania związane z nasadzeniami roślin nektarodajnych.

Jednak to nie wszystko. Niespełna miesiąc temu Majonez Kielecki pojechał z ekipą Gazowanego Wazonu do Portugalii, by pomagać dzieciom z domów dziecka, a pod koniec lipca wsparł piknik zdrowia, w którym walczył z rakiem. To tylko garstka z działań, które aktywnie prowadzi Zarząd WSP Społem po to, by być blisko ludzi i ważnych dla nich tematów.

Urodzinowe działania? Śledźcie profile

Wszystkich fanów Majonezu Kieleckiego zapraszamy do śledzenia oficjalnych kanałów marki w Social Media. W dniach od 11 do 17 września WSP Społem będzie inspirować internautów niespotykanymi dotąd ciekawostkami, ale i szykuje dla wybranych fanów drobne upominki.

