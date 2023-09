Pfeifer & Langen Polska wraz z marką Diamant ponownie na Dożynkach Prezydenckich

Dożynki Prezydenckie to tradycyjne zwieńczenie trudu polskich rolników, włożonego w ostatnie żniwa oraz uroczyste podziękowanie za tegoroczne zbiory. Nie mogło tu zabraknąć Grupy Pfeifer & Langen, która od ponad 25 lat w Polsce – ramię w ramię z prawie 8000 plantatorów, w zgodzie ze środowiskiem naturalnym, produkuje uwielbiany przez Polaków cukier o niemal nieograniczonych możliwościach zastosowania domowego i przemysłowego.

Na gości stoiska Pfeifer & Langen i marki Diamant czekał okazały stół, uginający się od lokalnych pyszności. Wypieki i desery przygotowały cukiernie działające po sąsiedzku czterech cukrowni Pfeifer & Langen Polska S.A. Gwoździem programu był ręcznie dekorowany tort przygotowany przez cukierników z Miejskiej Górki. Przedstawiono na nim etapy produkcji cukru: od uprawy buraka cukrowego, przez krystalizację cukru, po różnorodność jego wykorzystania do przeróżnych słodkości uwielbianych przez Polaków.

Stoisko Grupy Pfeifer & Langen w Polsce, jak w zeszłym roku, zdecydowanie wyróżniało się na tle innych i zrobiło na odwiedzających ogromne wrażenie. Nic dziwnego – do współpracy przy jego przygotowaniu zostały zaproszone utalentowane członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, które dały się już wcześniej poznać z najlepszej strony w ramach autorskiego programu grantowego Diamant Dobre Działania. Zlokalizowane nieopodal cukrowni w Środzie Wlkp., sołectwo Winna Góra przygotowało wyjątkowy, dożynkowy wieniec, który ozdobił stoisko Diamant i budził zachwyt odwiedzających.

Ekspozycję marki Diamant swoją obecnością zaszczyciła także Para Prezydencka oraz m.in Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Robert Telus, który skosztował lokalnych słodkości przygotowanych z wykorzystaniem cukru Diamant.

– Przepełnia nas duma, że nasza lokalna społeczność tak chętnie angażuje się we wspólne inicjatywy z marką Diamant. Staramy się być blisko naszych sąsiadów i promować ich wyroby tak często, jak to możliwe. W tym roku ponownie współpracujemy z lokalnymi dostawcami wypieków, miodów i innych wyrobów regionalnych. Przygotowane przez nich pyszności trafiły do kosza prezentowego i wraz z dożynkowym wieńcem zostały złożone na ręce Prezydenckiej Pary – mówiła Kamila Sikorska, marketing manager w Grupie Pfeifer & Langen w Polsce.

Tegoroczne Dożynki były bardzo udane. By przyszłoroczne były jeszcze lepsze, pozostaje nam trzymać kciuki za naszych sąsiadów, polskich rolników i aktywnie wspierać ich działania. Do zobaczenia jesienią 2024!