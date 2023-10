Już niebawem Sushi MasterClass 2023 w kolejnych miastach Polski

Wiedząc, że rynek sushi w Polsce od kilku lat prężnie się rozwija, restauracje i bary sushi można znaleźć już praktycznie we wszystkich dużych miastach i w większości mniejszych miejscowości. Oferują one zarówno tradycyjne sushi, jak i nowoczesne interpretacje tego dania. Sushi MasterClass 2023, będące wydarzeniem bezpłatnym, jest więc odpowiedzią na potrzeby rozwoju tego biznesu. Podczas warsztatów można posłuchać o rynku sushi, o trendach technologiczno-gastronomicznych czy o nowych składnikach czy połączeniach smakowych. Organizatorzy zadbali o merytoryczny wykład, ale i część praktyczną, w której goście mogą przyglądać się pracy mistrza sushi i degustować przygotowane przez niego rolki. Podczas pokazu zostanie zaprezentowana seria innowacyjnych maszyn przygotowujących sushi.

– Polacy coraz bardziej doceniają kuchnię japońską – postrzegają ją jako zdrową, lekką i smaczną, dzięki czemu sushi stało się jednym z najpopularniejszych dań w Polsce. Co ciekawe, w Warszawie na jednego mieszkańca przypada więcej barów sushi niż w Tokio. Siłą rzeczy więc, coraz bardziej świadomi i wymagający klienci oczekują coraz lepszych jakościowo dań, nowych kompozycji smakowych, ale i szybszej realizacji (serwisu w lokalu lub dostawy) bez ubytku na jakości. Wiele firm ma więc problem wydajnościowy, wydłuża się czas oczekiwania na sushi, a dodatkowo biznes sushi boryka się z problemem braku wyspecjalizowanej kadry oraz rosnącymi kosztami zatrudnienia. W takiej sytuacji jednym z rozwiązań jest zakup lub wynajem robotów do przygotowywania sushi, które nadal wymagają nadzoru, ale pracują szybciej i są ogromnym wsparciem dla lokalu. Ponadto nie męczą się i nie biorą urlopów, co oznacza płynność serwisu oraz powtarzalną i wysoką jakość dań. Trend ten przybyły do nas z Japonii i jest coraz chętniej stosowany w Europie, także w Polsce – powiedział Radosław Nowaczyk, Kierownik Działu Zakupów i Rozwoju w Grafen Europe.

Prezentacja możliwości technicznych Suzumo

Urządzenia, które już niebawem można osobiście przetestować podczas warsztatów Sushi MasterClass, nie tylko przyspieszają proces produkcji sushi, ale i optymalizują pracę oraz wykorzystanie składników spożywczych. Oczywiście sprzęt nie zastąpi wyspecjalizowanego sushi-szefa, jednak może go wesprzeć i zwiększyć przepustowość kuchni na wielu polach: przygotowania ryżu, jego idealnego układania, zwijania czy krojenia. Pełną funkcjonalność zaprezentuje podczas warsztatów Paweł Trzaskowski, ambasador marki Grafen, finalista Mistrzostw Świata Sushi World Sushi Cup Japan, Global Sushi Challenge 2015 oraz seminarzysta World Sushi Skills Institute i Japan Sushi Association.

Jak zarejestrować się na wydarzenie?

Bezpłatne warsztaty dla profesjonalnych kucharzy, ale i przedstawicieli fabryk sushi, firm cateringowych, firm eventowych, hoteli czy lokalnych barów, które chcą rozwinąć swój biznes – odbędą się w tym roku jeszcze w 3 miastach Polski. Rejestracji dokonać można na stronie organizatora w zakładce Szkolenia. Lista miejsc jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Kraków – 26.10.2023, godz. 11:00 (Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego, Aleja 29 listopada 46)

Warszawa – 23.11.2023 (Showroom Grafen, al. Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa)

Zapisy i dokładny kalendarz oraz miejsca wydarzeń znajdą Państwo na:

https://grafen.com/sushi-master-class/

Dodatkowe informacje o warsztatach i jakości Suzomo:

Anna Piechocka, koordynator Sushi MasterClass

+48 61 658 70 87, anna.piechocka@grafen.com

Kontakt dla mediów:

Magda Strzykalska, PR Manager

+48 534 985 366, magda.strzykalska@soulandmind.pl