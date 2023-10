Po rozstrzygnięciu VIII edycji programu grantowego dofinansowanie trafiło do Koła Gospodyń Wiejskich w Brzeźnie, Uczniowskiego Klubu Sportowego „As” w Glinojecku, Grupy Skrzat z Gminnej Akademii Sportu w Krobi oraz Natalii Chrzanowskiej z Góry. Marka Diamant regularnie nagradza inicjatywy, które m.in. wzmacniają rozpoznawalność regionu oraz aktywizują lokalną społeczność.

Do każdej z tegorocznych edycji programu „Dobre Działania” zgłosiło się kilkaset instytucji i osób prywatnych, które wnioskowały o granty w wysokości 3 tys. złotych. Taką kwotą marka Diamant od 2021 r. wspiera inicjatywy, których celem jest rozwój działań lokalnych, odpowiadających na konkretne potrzeby mieszkańców regionu, i które są użyteczne, pomysłowe oraz aktywizują społeczność z różnych grup wiekowych.

- Od początku trwania programu nagrodziliśmy już niespełna trzydzieści inicjatyw. Wnikliwie czytamy wszystkie zgłoszenia, przyglądamy się uzasadnieniom i staramy się wybierać działania, które mają pozytywny wpływ na życie mieszkańców regionu, a ich pomysłodawcy z zaangażowaniem i pasją działają na rzecz lokalnych społeczności – mówi Kamila Sikorska, Marketing Manager marki Diamant w Pfeifer & Langen Polska.

W ostatniej, VIII już edycji programu nagrodzono:

1. Udział w zawodach sportowych Natalii Chrzanowskiej z Góry

Pasją Natalii Chrzanowskiej z Góry jest sport. Od 4 lat zawodniczka trenuje na ergometrze wioślarskim. Na koncie sportsmenki i ochotniczej strażaczki jest już sporo osiągnięć na arenie polskiej i międzynarodowej, m.in. II miejsce w Akademickich Mistrzostwach Polski, oraz cztery złote medale w Mistrzostwach Świata Służb Mundurowych w Rotterdamie. Marzeniem Natalii był ponowny udział w tych ostatnich zawodach, które w tym roku odbyły się w kanadyjskim Winnipeg. Udział wiązał się z dużym nakładem finansowym, a Natalia nadal studiuje, dlatego marka Diamant postanowiła pomóc w realizacji tych ambitnych planów. Ponadto, jak uzasadniała sama zawodniczka: „Ergometr wioślarski jest dyscypliną mało znaną, działania te przyczynią się do propagowania sportu oraz rozpowszechniania go wśród innych.”

2. Projekt „Słodkie Bezowe Love. Dzieci Rodzicom i Dziadkom” Koła Gospodyń Wiejskich w Brzeźnie

Koło Gospodyń Wiejskich w Nowym Brzeźnie działa od 60 lat. Każdego roku Panie wraz z Radą Sołecką przygotowują Dzień Dziecka dla najmłodszych mieszkańców wsi oraz starają się zabierać dzieci w ciekawe miejsca i zapewniać im różne atrakcje. Nagrodzona przez Diamant inicjatywa Koła Gospodyń Wiejskich ma na celu łączenie pokoleń przy wspólnym gotowaniu. Kreatywność tego pomysłu polegała na tym, że to młodsza generacja mieszkańców Nowego Brzeźna będzie miała szansę gotować dla starszej, a nie odwrotnie, jak to się zazwyczaj odbywa. Młodzież będzie mogła wartościowo spędzić czas, oderwać się od ekranów i pod czujnym okiem doświadczonych gospodyń nauczyć się piec pyszne bezy, beziki oraz inne słodkości. By te, oraz przyszłe warsztaty mogły sprawnie się odbywać, potrzebny jest profesjonalny sprzęt. Dlatego marka Diamant zdecydowała się wesprzeć wyposażenie Sali Wiejskiej w Nowym Brzeźnie w funkcjonalne miksery planetarne, a także zakup dekoracji na wielkie przyjęcie dla lokalnej społeczności, które zwieńczy ten słodki projekt.

3. Sfinansowanie zakupu bramek piłkarskich oraz zakupu sprzętu sportowego dla „Skrzatów” z Gminnej Akademii Sportu w Krobi

W Gminnej Akademii Sportu w Krobi trenuje ponad 100 młodych adeptów w 7 kategoriach wiekowych. W związku z rozwojem działalności, pojawiają się problemy związane z brakiem podstawowego sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia kompleksowych zajęć piłkarskich. Przyznane przez Diamant wsparcie pomoże w sfinansowaniu zakupu bramek dla grupy SKRZAT, czyli dzieci w wieku 6–7 lat. Nowy sprzęt sportowy podniesie jakość treningów i zapewni lepsze szanse rozwoju jeszcze większej liczbie młodych adeptów futbolu.

4. Udział chłopięcej drużyny piłkarskiej z Uczniowskiego Klubu Sportowego „As” z Glinojecka w Mazowieckiej Lidze Młodzików

Klub „AS” Glinojeck powstał w 1996 roku i zrzesza młodzież z terenu miasta i gminy Glinojeck. Co roku chłopięca drużyna zgłaszana jest do rozgrywek Ligi Mazowieckiej. Udział w niej i duch rywalizacji dodatkowo motywują młodzież do pracy. Każdy start wymaga jednak środków finansowych niezbędnych do bieżącego funkcjonowania drużyny, które zabezpieczają bieżące potrzeby zawodników takie jak: sprzęt sportowy, stroje sportowe, przejazdy na rozgrywki, organizacji meczów na naszym obiekcie, opłaty sędziowskie i medyczne. Klub z Glinojecka otrzymał wsparcie, które umożliwi start drużyny piłki nożnej chłopców z rocznika 2010/2011 w sezonie 2023/2024 w Mazowieckiej Lidze Młodzików. Jak uzasadniały we wniosku do programu władze klubu: ”Niezmiernie ważne są wszelkie działania mające na celu propagowanie sportu i zdrowego stylu życia. Środki pozyskane z programu przyczynią się do prawidłowego i harmonijnego psychofizycznego rozwoju dzieci zrzeszonych w naszym klubie.”

Diamant nagrodził dotychczas 29 organizacji, kół zainteresowań, stowarzyszeń, ośrodków lub osób prywatnych, które od 2021 roku działają w myśl integracji wspólnot. Wiedząc, że żyjemy razem jednak często obok siebie – Diamant wdrożył program mający na celu rozwój lokalnych inicjatyw i tradycji regionu – zwłaszcza tych realizowanych wokół cukrowni Diamant.

***

Program Dobre Działania Diamant to cykliczny konkurs grantowy, który od 2021 przyznaje nagrody w formie vouchera o wartości 3000 zł. Każdy pomysł może okazać się zwycięski, ważne, aby aktywizował mieszkańców miejscowości, dbał o tradycję czy historię regionu, a także wspierał jego rozwój. Aktualnie zbierane są zgłoszenia do VIII edycji, która potrwa do końca maja 2023. Formularz znajduje się na stronie konkursu www.dobredzialania.pl.

