Ruszył Test Konsumencki Bobini

Bobini jako marka pielęgnacyjna nie tylko troszczy się na co dzień o najmłodszych, ale też chce poznać opinie mam i ojców, zapraszając ich do grona Ambasadorów Rodziny Bobini. Akcja skierowana jest do rodziców dzieci do 7. roku życia oraz tych, którzy aktualnie oczekują maluszka i kompletują dla niego wyprawkę. Zgłoszenia do testu konsumenckiego, które ruszyły w połowie października, zbierane są na specjalnie stworzonej stronie internetowej: https://rodzinabobini.pl/. Liczba miejsc jest ograniczona.

Wybrani uczestnicy testu otrzymają paczkę ze specjalnie dla nich wyselekcjonowanymi produktami, które następnie będą mogli przetestować, a efektami dzielić się w swoich kanałach social mediach.

– To jedna z pierwszych tak dużych akcji testowania naszych produktów w Polsce. Jesteśmy bardzo ciekawi, jakimi spostrzeżeniami odnośnie naszych kosmetyków oraz doświadczeniami podzielą się z nami rodzice maluchów. Tego rodzaju akcje mają szczególne znaczenie, bo poznajemy w nich opinie konsumentów. Zawsze chętnie ich słuchamy i uważnie rozważamy, szczególnie że tworzymy produkty dla najmłodszych, których pragniemy otoczyć szczególnie troskliwą opieką. – mówi Agnieszka Komorek, Brand Manager marki Bobini.

Równolegle do akcji testowania produktów zorganizowano konkurs, w którym do wygrania jest roczny zapas kosmetyków Bobini dla całej rodziny. Wyniki Testu Konsumenckiego Bobini poznamy już w grudniu tego roku. Za organizację i koordynację akcji odpowiada agencja Soul & Mind Group.

Więcej na: https://rodzinabobini.pl/

Informacje o marce: https://bobini.pl/