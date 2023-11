Świąteczny specjał już na sklepowych półkach

Wrzesień to najlepszy sezon na pozyskiwanie tego jakże pysznego i aromatycznego warzywa. Chrzan pospolity to bogaty w składniki mineralne korzeń, który uprawiany był przez ludy słowiańskie już w IX wieku. Wg medycyny naturalnej to naturalny antybiotyk. Jego największą zaleta to przede wszystkim wyrazisty smak. Sprawdza się nie tylko jako przyprawa, ale także składnik wielu dań – np. w formie suszonej, tartej lub krojonej.

Znając dużą sympatię polskich konsumentów do niego, WSP Społem ponownie ruszyło z produkcją sosu z dodatkiem tartego chrzanu (8,6%). Sos Kielecki Chrzanowy wytwarzany na bazie klasycznej receptury – nie zawiera konserwantów. Doskonale komponuje się z pieczonymi mięsami, wszelkiego typu wędlinami na zimno, rybami, jajkami czy sałatkami. Pokochają go miłośnicy zarówno pasztetów, jak i wszelkiego rodzaju pieczeni i ozorków.

Produkt dostępny jest w sprzedaży sezonowej.