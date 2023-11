Włascicielka stajni odpowiada: czego unikać, a co uwzględniać w końskiej diecie?

Czego konie powinny unikać?

Jednym z produktów, którego żaden troskliwy hodowca koni nie serwuje swoim podopiecznym jest czekolada. Zawiera teobrominę, która jest dla tych zwierząt substancją toksyczną. Spożycie czekolady może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, takich jak: zatrucie, zaburzenia sercowo-naczyniowe, czy inne równie niebezpieczne objawy.

Konie powinny także unikać wszelkiego rodzaju produktów mlecznych. Zwierzęta te nie są w stanie strawić laktozy, co może prowadzić do problemów żołądkowych, biegunki i innych dolegliwości układu gastrycznego. Szkodliwe dla koni są także niektóre warzywa i owoce. Należy unikać karmienia ich cytrusami, cebulą i czosnkiem, ponieważ mogą one powodować problemy zdrowotne. W diecie koni nie ma także miejsca na surowe ziemniaki. Zawierają one solaninę, która jest dla zwierząt szkodliwa. Gotowane ziemniaki mogą być spożywane w ograniczonych ilościach, ale ich nadmiar może prowadzić do problemów trawiennych. Na liście produktów zakazanych znajdują się także łodygi i liście niektórych roślin. Są wśród nich m.in.: bukszpan, skrzyp, dąb szypułkowy, cis czy jaskier.

Co warto uwzględnić z żywieniu konia?

Zbilansowana dieta jest w przypadku koni niezwykle ważna. Dlatego, aby zadbać o zdrowie tych zwierząt, a zarazem serwować im coś smacznego, warto sięgnąć po niemelasowane wysłodki buraczane marki Tofi Horses. Powstają one jako produkt uboczny wytwarzania cukru i są jednym z nielicznych "słodyczy", które konie mogą jeść bez większych obaw. Wysłodki buraczane zawierają mniej cukru niż marchewki czy jabłka, co oznacza, że są one mniej kaloryczne i nie stwarzają ryzyka przewlekłego nadmiaru cukru we krwi koni. To produkt bogaty w błonnik i łatwo przyswajalne pektyny, co sprzyja zdrowej przemianie materii i wspiera trawienie zwierząt. Dodatkowo błonnik pomaga utrzymać zdrowe jelita i zmniejsza ryzyko kolki. Dzięki zawartym w wysłodkach aminokwasom mają one doskonały wpływ na budowę mięśni. Sprawdzają się w diecie wszystkich koni – młodych i starszych.

- Wysłodki buraczane Tofi Horses są w naszej stajni nieodłącznym elementem końskiego menu w okresie jesień-zima. Pastwisko jest już wtedy „wyjedzone po korzenie” i nie jest w stanie zapewnić koniom dostatecznego zapotrzebowania na przygotowanie się do pogodowych zawirowań. Wysłodki bez problemu dostarczają odpowiedniej ilości włókna i pozwalają utrzymać kondycję oraz zdrowy włos nawet gdy robi się zimno – mówi Natalia Jastrzębska ze stajni Szkoła na kopytach, stosująca wysłodki od wielu lat.

Niemelasowane wysłodki buraczane stanowią smaczną alternatywę do zwykłych świeżych warzyw i owoców, co pomaga zróżnicować dietę koni i zapewnić im różnorodne smaki. Produkt Tofi Horses dostarcza zwierzętom też witaminy i minerały, co stanowi dodatkowe korzyści dla zdrowia koni. W jego składzie znajduje się średnio 8-10% białka, 7% cukrów i ok. 12-16 MJ/kg energii strawnej. Znaczną część, czyli aż 16% w wysłodkach stanowi samo włókno, które jest jednym z najważniejszych elementów prawidłowej diety konia. Wysłodki zawierają też lizynę (aminokwas budulcowy mięśni) na poziomie ok. 3%, popiół – 9% (składniki mineralne), a także fosfor – ok. 0,1%, wapń – 0,7%, potas ok. 1%, sód, 0,25% oraz tłuszcze – 0,7%. Niską zawartość fosforu w niemelasowanych wysłodkach buraczanych warto uzupełnić dodaniem do diety np. otrębów pszennych, albo lucerny (np. w formie sieczki), mającej równocześnie właściwości obniżające kwasowość samych wysłodków. Aby zwiększyć różnorodność pokarmu, do wysłodków możemy dodać łuski słonecznika lub zioła (np. aronię).

Konie mają specyficzne potrzeby żywieniowe, a właściciele powinni dokładnie monitorować ich dietę. Wysłodki buraczane Tofi Horses mogą być bezpiecznym i smacznym dodatkiem do diety koni, który dostarcza im błonnika i wartości odżywczych, jednocześnie minimalizując ryzyko nadmiaru cukru.

Fot. Szkoła na kopytach