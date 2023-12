Pfeifer & Langen Polska kontynuuje wsparcie na rzecz Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce

– Co roku kupujemy łącznie około 600 upominków dla naszych klientów i kontrahentów. To bardzo popularny zwyczaj w naszej branży i zarazem symboliczne podziękowanie za kolejny rok udanej współpracy. Jednak wszyscy zdajemy sobie sprawę, że są osoby, które bardziej potrzebują naszego wsparcia. Dlatego zdecydowaliśmy się przeznaczyć te środki na pomoc dzieciom ze Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce. Wierzymy, że nasi klienci to zrozumieją, docenią, a może nawet pójdą za naszym przykładem – mówi Kamila Sikorska, marketing manager w firmie Pfeifer & Langen.

To nie pierwszy raz, kiedy Pfeifer & Langen Polska wspiera SOS Wioski Dziecięce. Wcześniej firma pomagała Stowarzyszeniu w ramach akcji Drobna, Wielka Moc oraz Słodkie Łączy na Święta. Producent cukru Diamant przekazał wsparcie finansowe oraz wcielił się w rolę Świętego Mikołaja, który podarował dzieciom wymarzone prezenty. Zostały one przygotowane w odpowiedzi na ich poruszające listy. Ponadto podopieczni Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce wzięli udział w mikołajkowych i wielkanocnych warsztatach, podczas których dzieci przygotowywały słodkie wypieki.

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce to organizacja dobroczynna, która opiekuje się opuszczonymi i osieroconymi dziećmi oraz tymi z rodzin w kryzysie w ramach Programu Umacniania Rodziny – "SOS Rodzinie". Działa ona w Polsce od 1984 r. i ma pod opieką 1566 dzieci i młodzieży. Jest też częścią międzynarodowej organizacji SOS Children’s Villages działającej w 137 krajach. Polskie Stowarzyszenie wspiera także dzieci i ich rodziny w trudnej sytuacji w Zimbabwe i Kamerunie.