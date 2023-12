Do każdej z dotychczasowych edycji programu „Dobre Działania” zgłosiło się kilkaset instytucji i osób prywatnych, które wnioskowały o granty w wysokości 3 tys. złotych. Taką kwotą marka Diamant od 2021 r. wspiera inicjatywy, których celem jest rozwój działań lokalnych, odpowiadających na konkretne potrzeby mieszkańców regionu, i które są użyteczne, pomysłowe oraz aktywizują społeczność z różnych grup wiekowych.

– Stworzyliśmy program Dobre Działania, aby wesprzeć inicjatywy, które mają pozytywny wpływ na życie mieszkańców regionu, a ich pomysłodawcy z zaangażowaniem i pasją działają na rzecz lokalnych społeczności. Rozdaliśmy już ponad trzydzieści grantów i jesteśmy dumni, że dokładamy cegiełkę do niezwykle wartościowych i kreatywnych, a przede wszystkim bardzo potrzebnych akcji. W tej, zakończonej już 9. edycji zgłosiło się niemal 220 inicjatyw i było nam naprawdę trudno wybrać tylko 4 zwycięskie – mówi Kamila Sikorska, Marketing Manager marki Diamant w Pfeifer & Langen Polska.

W IX już edycji programu, granty zostaną przeznaczone na:

1. Zakup Środków Ochrony Indywidualnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Konopkach

Strażacy z Konopek bezinteresownie niosą pomoc lokalnej społeczności, są w ciągłej gotowości by stawić się na alarm i wyjechać na akcję ratowniczo-gaśniczą. By mogli brać udział w zdarzeniach niezbędne jest podstawowe wyposażenie ochrony indywidualnej. To między innymi: hełm strażacki, specjalne rękawice i buty, ubranie typu NOMEX oraz kominiarka niepalna.

– Wszyscy wiedzą jak niebezpieczna jest praca strażaka i z jak wieloma zagrożeniami ochotnicy spotykają się podczas działań. Dlatego tak ważne jest aby nasi druhowie mieli większy komfort pracy oraz poczucia własnego bezpieczeństwa podczas działań ratowniczo-gaśniczych – czytamy w zgłoszeniu.

Podstawowym zadaniem OSP jest gaszenie pożarów i ochrona przeciwpożarowa, jednak w rzeczywistości jest to tylko drobny wycinek wszystkich zadań jakie są realizowane przez strażaków. Na przestrzeni lat zmieniły się potrzeby społeczności i rodzaje najczęściej występujących zagrożeń. Działania ratownicze, swoim zakresem obejmują szerokie spektrum sytuacji – m.in. likwidacje skutków miejscowych zagrożeń, katastrof naturalnych czy klęsk żywiołowych.

2. ,,Chińczyk – podwórkowa gra” w Lubiatowie: inicjatywa Stowarzyszenie na rzecz wspierania aktywności lokalnej w Gminie Dolsk

Na placu z kostki brukowej Stowarzyszenie chce namalować specjalną masą termoplastyczną planszę do gry w Chińczyka. Dodatkowo planuje zakupić plastikowe pionki oraz kostkę do rzucania, a tym samym zachęcić najmłodszych mieszkańców wsi Lubiatowo, oraz bawiące się w pobliżu placu zabaw dzieci do gry i do korzystania ze świeżego powietrza.

Podstawowym impulsem do budowy placu była chęć stworzenia nowego miejsca rekreacji dla najmłodszych mieszkańców sołectwa, dzięki któremu będą mogli się integrować. Pomysłodawcą wykonania plenerowej planszy do gry w Chińczyka przy świetlicy w Lubiatowie był członek Rady Sołeckiej, a zarazem Zarządu Stowarzyszenia Krystian Mejza. Obiekt powstanie wiosną 2024 roku.

3. „Razem na rowery” – projekt Towarzystwa Turystycznego TRAMP z Miejskiej Górki

Towarzystwo Turystyczne TRAMP w Miejskiej Górce zajmuje się propagowaniem zdrowego stylu życia poprzez organizację wycieczek pieszych i rowerowych, przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. Organizowane przez Towarzystwo aktywności mają na celu poznanie uroków powiatu rawickiego, a także całego województwa wielkopolskiego. Imprezy organizowane przez TT TRAMP mają także na celu utrzymanie pamięci o ważnych wydarzeniach, jak np. święto 11 Listopada. Grant od marki Diamant zostanie przeznaczony na dofinansowanie zakupu koszulek dla rowerzystów, które będą wykorzystywane podczas rajdów i wycieczek. Aktualnie uczestnicy wypraw nie mają jednolitych strojów, a biorą udział w wielu imprezach rowerowych i turystycznych, np. „Rawicka Setka Rowerowa”, „Rajd śladami Ryszarda Szurkowskiego w Krośnicach”, „Rajd w Borówku”, „80 kilometrów w Krobi” i wiele innych. Najbliższy rajd, w którym wezmą udział członkowie Towarzystwa Turystycznego to „Maraton od świtu do zmierzchu” organizowany przez Walbet w Miejskiej Górce. Wygrana w konkursie grantowym Dobre Działania pozwoli na zakup koszulek.

– Nasze stowarzyszenie przygotowuje inicjatywy dla każdej grupy wiekowej. Skupiamy wokół siebie zarówno dzieci, młodzież, jak i seniorów. Integrujemy i łączymy pokolenia we wspólnej aktywności i spędzaniu czasu. Pokazujemy młodemu pokoleniu, że aktywne spędzanie czasu może być interesujące a jednocześnie dbamy o swoją kondycję i zdrowie. Podczas naszych wycieczek pieszych czy rowerowych pokazujemy młodemu pokoleniu zabytki i ważne miejsca naszego regionu. Wspólne koszulki przyczynią się do jeszcze większej integracji naszego towarzystwa i do pełniejszego jego reprezentowania – czytamy w zgłoszeniu.

4. Pszczelarnia – projekt Koła Gospodyń Wiejskich w Mieczewie

- Głównym celem projektu Pszczelarnia jest międzypokoleniowa integracja mieszkańców Mieczewa poprzez wspólne stworzenie ogródka przyjaznego pszczołom murarkom i warsztaty pszczelarskie – czytamy w zgłoszeniu.

Na warsztaty Panie z Koła Gospodyń Wiejskich zaproszą dzieci oraz młodzież. Podczas tych zajęć dzieci dowiedzą się więcej o rodzinie pszczelej, skąd się bierze królowa, co robią robotnice i jakie zadanie ma truteń, a także kim są naturalni wrogowie pszczół i jak możemy pszczołom pomagać. Poznają budowę ula i dowiedzą się jakie zabiegi trzeba w nim wykonywać, a także czy pszczołom przydaje się cukier. Podczas tych zajęć dzieci wykonają także świecę i zapach woskowy. Warsztaty dla dwóch grup wiekowych poprowadzi właściciel pasieki z okolicy. Równolegle, Koło Gospodyń Wiejskich zaprosi także do dorosłych, którzy przygotują wspólnie zakątek przyjazny pszczołom-murarkom. Nieopodal świetlicy, zamontowane zostaną dwa domki dla owadów z rurkami trzcinowymi i z zabezpieczeniem z siatki. Na zakończenie spotkania wszyscy spróbują miodowej baklawy i ciasteczek w kształcie pszczółek.

Cele inicjatywy są tożsame z celami zarówno Koła Gospodyń Wiejskich Mieczewo, jak i programu Dobre Działania. – Jesteśmy bardzo młodym kołem i nasze działania rozpoczęłyśmy od analizy potrzeb mieszkańców. Na początek zorganizowałyśmy spotkania z seniorami przy śniadaniu i już wiemy, jakie oni mają postulaty. Na zorganizowanych przez nas dwóch piknikach rozpytywałyśmy pozostałe grupy wiekowe o oczekiwania względem nas i wsłuchiwałyśmy się w ich sugestie. Wszyscy zgodnie twierdzili, że brakuje spotkań, by poznać się nawzajem. Postęp i dostępność technologii cyfrowych powoduje, że wiele osób nie ma motywacji do wyjścia z domu. Chciałybyśmy, by nasza mała społeczność mogła poszerzać wiedzę z wielu dziedzin, a szczególnie z tych, które uwrażliwiają na piękno natury i uczą bezproblemowego z nią współżycia – piszą panie z Koła Gospodyń Wiejskich w zgłoszeniu.

Diamant nagrodził dotychczas 33 organizacji, kół zainteresowań, stowarzyszeń, ośrodków lub osób prywatnych, które od 2021 roku działają w myśl integracji wspólnot. Wiedząc, że żyjemy razem jednak często obok siebie – marka wdrożyła program mający na celu rozwój lokalnych inicjatyw i tradycji regionu – zwłaszcza tych realizowanych wokół cukrowni Diamant.