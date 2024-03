Majonez Kielecki od samego początku jego istnienia (tj. 1959 roku) bazuje na tej samej, tradycyjnej recepturze sprzed lat. Dlatego też jego producent posłużył się retrospekcją do zobrazowania bogatej historii zakładu oraz jego sztandarowego produktu.

W nowym, 30-sekundowym spocie z hasłem przewodnim Tradycyjnie doskonały, firma prezentuje rzemieślniczy charakter wytwórstwa, bazującego wyłącznie na zaledwie kilku niezbędnych składnikach. Podkreślono w nim także niezmienny smak, który towarzyszy Polakom od pokoleń – na co dzień, i od Święta.

– Wspólnie z agencją Optima Marketing Group, z którą realizowaliśmy najnowszy spot, chcieliśmy podkreślić, że jakość Majonezu Kieleckiego nie zmieniła się od 65 lat, czyli od pierwszej, wytworzonej partii. W filmie promocyjnym nawiązujemy do historii zakładu, prezentując m.in. jedną z pierwszych etykiet Majonezu Kieleckiego. Mało kto wie, że to właśnie on wyznaczył drogę innym tego typu wyrobom w naszym kraju. Receptura Majonezu Kieleckiego była podwaliną Polskiej Normy Majonezu – mówił Prezes Zarządu WSP „Społem”, p. Adam Jamróz dodając: – Wierzymy, że wzmożone działania promocyjne wykorzystujące najnowszy spot pozwolą nam jeszcze skuteczniej dotrzeć do szerokiego grona odbiorców, umacniając pozycję naszej sztandarowej marki.

Premiera spotu planowana jest na początek marca. Za kreację i realizację spotu odpowiada krakowska agencja Optima Marketing Group.

Wraz z premierą spotu, Majonez Kielecki rozpoczyna także wzmożone działania w pozostałych obszarach reklamowych. Oprócz telewizji, planowana jest obecność na platformach VOD, intensywna kampania reklamowa w prasie oraz współpraca z influencerami, którzy podzielają pasję do wysokiej jakości produktów i gotowania.

Spot dostępny jest pod linkiem: https://youtu.be/ZKSDOvprYCA?si=Nnq4jl_2LDJnxPGF