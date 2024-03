Testerki jednomyślnie: najważniejsze pielęgnujące działanie kosmetyków i brak mikroplastiku w ich składzie

„Marka Bobini to świetna jakość i świetna cena, więc można ją polecać każdemu z czystym sercem i radością.”, „Używam aktualnie produktów marki Bobini i z wielką chęcią do nich wracam”, „Poleciłabym ze względu na wydajność, duże opakowania i na długo starczają. Mają delikatny zapach, nie szczypią w oczy i to wszystko za niewielka cenę.”, „Produkty Bobini poleciłabym każdej świeżo upieczonej mamie i maluszkom, są bezpieczne, hypoalergiczne, wydajne i godne uwagi.”

To tylko wybrane opinie, którymi podzielono się w anonimowej ankiecie, tuż po recenzji produktu. Takich ocen jest znacznie więcej, a o zadowoleniu Testerek świadczą też dane liczbowe podsumowujące badanie, które mogą wskazywać też na wybrane, ważne trendy tego segmentu rynku.

Czy konsumentki czytają etykiety produktów dla dzieci?

W badaniu Rodzina Bobini 2023[1] zapytano testerki m.in. o to, czy deklaracja producenta o recepturze wolnej od mikroplastiku wpływa na decyzję w wyborze produktu. 78% respondentek pozytywnie odpowiedziało na to pytanie, a zaledwie 18% wyraziło opinie, że nie ma zdania na ten temat. Zaledwie 4% ankieterek uważa, że nie wpływa to na ich wybór. Wyniki ankiety potwierdzają, że konsumentki szukają produktów z dobrym składem i wiedzą, jak ważne jest, by ich wybór był świadomy. Potwierdzają to odpowiedzi na kolejne pytanie, które wskazały, że 89% respondentek czyta etykiety produktów, 10% robi to okazjonalnie, a jedynie 1% wcale.

Niemal wszystkie konsumentki biorące udział w ankiecie oceniły m.in cenę marki Bobini czy działanie pielęgnujące jej produktów w najwyższych punktacjach 7, 8, 9 lub 10, w 10-ciostopniowej skali. Co ważne, aż 100% respondentek docenia hypoalergiczność produktów Bobini, a 88% wybiera je m.in. właśnie z tego powodu.

– Internet jest miejscem aktywności konsumentów Bobini, więc naturalnym jest, że obserwujemy social media czy fora, gdzie z radością widzimy, że nasze produkty są polecane przez mamy. Organizując Test Konsumencki 2023 chcieliśmy wyjść im jeszcze bardziej naprzeciw, poznać ich zdanie na temat naszych produktów oraz dać możliwość opowiedzenia o swoich doświadczeniach z marką. Wyniki po raz kolejny utwierdziły nas w przekonaniu, że to co robimy i jak robimy – ma sens. Cieszymy się z tak pozytywnych ocen i tego, że właściwości produktów, na które kładziemy silny nacisk m.in. hypoalergiczność, brak mikroplastiku, delikatny zapach, opakowanie przeznaczone do recyklingu czy przystępna cena są dla konsumentów ważne i wysoko oceniane. Dostrzegamy również, że jednymi z najważniejszych kryteriów przy wyborze produktów dla dzieci są m.in. wydajność produktu i wysoka zawartość składników pochodzenia naturalnego, których w formułach Bobini znajdziemy nawet aż do 98% – powiedziała Agnieszka Komorek, Brand Manager marki Bobini.

Bobini jako marka lubiana i chętnie wybierana

Ankieta potwierdziła, że produkty do dziecięcej pielęgnacji lub mycia marki Bobini są lubiane przez polskie matki. Większość testerek, bo aż 96% zgodziła się ze stwierdzeniem, że Bobini to marka wysokojakościowa w przystępnej cenie, a 93% recenzentek uważa, że jej produkty są wydajne. Podobna ilość odpowiedzi wskazuje na to, że podoba im się zapach linii Baby, a aż 100% potwierdziło, że kosmetyki Bobini są łagodne dla skóry. Niemal wszystkie uczestniczki ankiety poleciłyby tę markę ze względu na wysoką zawartość składników pochodzenia naturalnego.

- Poleciłabym tę markę ponieważ jest ona dostępna dla każdego, może używać jej cała rodzina, więc nie ma potrzeby kupowania kilku osobnych produktów. Skład jest bardzo dobry, produkty są idealne dla skóry delikatnej, podrażnionej, na plus jest także to, że są one hypoalergiczne – czytamy jedną z odpowiedzi na pytanie.

Inne testerki wskazują też na zalety produktów przy stosowaniu ich do wrażliwej skóry, podatnej na podrażnienia czy alergie: „Uwielbiam wszystkie produkty marki Bobini. Starszy synek ma AZS więc tym bardziej zwracam uwagę na skład kosmetyków, jakie używamy. Z pewnością wrócę do tych produktów”. Czytamy również: „Myślę, że zamienię moją aktualną markę, raz – z powodu ceny i wydajności, a dwa – ponieważ dzieci z alergiami dobrze reagują na te płyny i nie maja żadnych zmian”, a także: „Oczywiście będę kupować ponownie produkty Bobini jak tylko się skończą. Maluszek po chorobie rumienia zakaźnego dostał plamek, a stosowane Państwa produkty pomogły je bez podrażnień nawilżyć. DZIĘKUJĘ”

[1] Test konsumencki Rodzina Bobini 2023 przeprowadzono na grupie 100 osób, z czego 83 respondentek wypełniło anonimową ankietę w terminie październik-grudzień 2023. Kwestionariusz zawierał pytania zamknięte oraz otwarte, a część z nich dawała możliwość oceny w skali 10-stopniowej.