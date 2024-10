Tofi MET – innowacyjne wsparcie dla hodowców krów

Pfeifer & Langen Polska wprowadza Tofi MET – nowy, wyjątkowy produkt stworzony z myślą o hodowcach bydła mlecznego. To jedyne na rynku, połączenie metabolizowanej metioniny oraz Melasy Drink Tofi, które zostało opracowane w celu uzyskania maksymalnych wyników produkcyjnych oraz wsparcia zdrowia krów.

Ponad 90% współczesnych krów w Polsce cierpi na niedobór metioniny[1], kluczowego aminokwasu egzogennego, którego organizm zwierzęcia nie jest w stanie samodzielnie syntetyzować. Tofi MET stanowi idealne rozwiązanie. To płynny suplement paszowy, który w 100% pokrywa dzienne zapotrzebowanie krowy na metioninę (przy dawce 1 kg na krowę dziennie).

Tofi MET to pozbawiony konserwantów materiał paszowy, który powstaje w procesie produkcji cukru Diamant z buraków cukrowych, wzbogacony o metabolizowaną metioninę. Unikalna formuła produktu zapewnia maksymalne wykorzystanie potencjału genetycznego krów, wspierając przy tym ich zdrowie, w szczególności funkcje wątroby, poprzez zapobieganie jej stłuszczeniu i poprawę funkcjonowania całego organizmu zwierzęcia.

- Wprowadzenie Tofi MET to odpowiedź na realne potrzeby współczesnych hodowców. Dzięki naszej innowacyjnej formule, stworzonej na bazie doświadczeń i badań, dostarczamy produkt, który wspiera zdrowie krów oraz ich zdolności produkcyjne. Tofi MET to nowa funkcjonalna propozycja umożliwiająca łatwiejsze bilansowanie aminokwasów diety w diecie współczesnych krów mlecznych. Taka formuła produktu wspiera wątrobę i przyczynia się do poprawy jakości mleka oraz ogólnego dobrostanu zwierząt – mówi Mirosław Ruszczyński, KAM Pfeifer & Langen Polska S.A.

Metionina to limitujący produkcję mleka aminokwas, który jest zaczątkiem budowy łańcucha białkowego, a więc jej niedobór, negatywnie wpływa na ilość produkowanego mleka oraz na poziom białka. Około połowy dziennego zapotrzebowania krów na aminokwasy, pokrywane jest przez mikroorganizmy w żwaczu. Oznacza to, że kolejne 50% musi być dostarczone w paszy. Niemal każda współczesna, krowa mleczna potrzebuje suplementacji metioniny. Badania potwierdzają, że może to znacząco zwiększyć dzienną produkcję mleka (nawet o 2 kg), poprawić jego skład (o 0,18% więcej tłuszczu i 0,12% więcej białka), a także pozytywnie wpłynąć na rozród, zwiększając przeżywalność zarodków o 60% oraz zmniejszając występowalność mastitis o 35% i ketozy o 44%[2].

Tofi MET to rewolucyjne podejście do suplementacji metioniny w formie płynnej, które jest łatwe w użyciu i efektywne. Dzięki niemu hodowcy mają teraz na wyciągnięcie ręki rozwiązanie które pozwala teraz skuteczniej bilansować dawkę pokarmową pod kątem składu aminokwasów, co wprost przekłada się na zdrowie i lepsze wyniki produkcyjne.

Oficjalna prezentacja Tofi MET odbyła się podczas konferencji "Nowe możliwości dla hodowców w zakresie bilansowania aminokwasów", która miała miejsce 25 września w Hotelu Warszawianka, w Jachrance. Podczas wydarzenia eksperci w dziedzinie hodowli i żywienia bydła omówili wyzwania, przed jakimi stoją współcześni hodowcy, oraz zaprezentowali najnowsze rozwiązania w zakresie suplementacji aminokwasów, które mogą wpłynąć na poprawę wydajności i zdrowia zwierząt. Na konferencji wystąpili: prof. dr hab. Zygmunt Maciej Kowalski z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, dr Zbigniew Lach, z OHZ Osięciny, Marcin Forkajm oraz Łukasz Puławski – przedstawiciele firmy Adisso oraz Mirosław Ruszczyński, Pfeifer & Langen Polska.

[1] w oparciu o zalecenia INRA 2017 i inne systemy żywieniowe

[2] Dane z trzech badań: Osorio i wsp. (2013) J. Dairy Sci. 96:6248-6263, Stangeferro i wsp. (2017) oraz Zhou i wsp. (2016) J. DairySci. 99:8716-8732and Zhou et al. (2016) J. DairySci. 99:8716-8732. Dane dotyczące ketozy klinicznej i podklinicznej zestawiono razem w odniesieniu do badania wspierającego.