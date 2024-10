Ciasteczka neapolitańskie w jesiennych barwach

Te kruche ciastka są proste w przygotowaniu, a zachwycają wyglądem oraz smakiem. Ich delikatna struktura to zasługa Cukru Drobnego Diamant, który doskonale łączy się z pozostałymi składnikami, nadając wypiekom idealną słodycz. Gdy za oknem jest ciemno i zimno, często mamy ochotę na coś słodkiego, dlatego ciasteczka neapolitańskie świetnie wpasują się w jesienną aurę.

SKŁADNIKI:

420 g mąki pszennej

3/4 łyżeczki sody oczyszczonej

3/4 łyżeczki soli

1/2 szklanki liofilizowanych truskawek

240 g masła o temperaturze pokojowej

100 g Cukru Drobnego Diamant

1 duże jajko

1 duże żółtko

2 łyżeczki ekstraktu waniliowego

czerwony barwnik spożywczy

2 łyżki kakao w proszku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

Piekarnik rozgrzewamy do 180°C i przygotowujemy 2 blachy wyłożone papierem do pieczenia.

W średniej misce mieszamy mąkę, sodę oczyszczoną i sól. Liofilizowane truskawki rozdrabniamy blenderem na proszek. W misce miksera ubijamy na średnich obrotach masło, aż do uzyskania kremowej konsystencji. Dodajemy Cukier Drobny Diamant i ubijamy przez ok. 3 minuty (również na średnich obrotach), do uzyskania lekkiej i puszystej masy. Wbijamy jajko, żółtko oraz ekstrakt waniliowy i przez chwilę jeszcze mieszamy. Dosypujemy przygotowaną wcześniej mąkę z sodą oczyszczoną i solą, a następnie mieszamy do połączenia składników. Ciasto powinno odklejać się od łopatki i brzegów miski. Jeśli jest zbyt klejące, dodajemy trochę mąki i ponownie miksujemy.

Gotowe ciasto dzielimy na 3 równe części. Jedną część umieszczamy z powrotem w mikserze i dodajemy sproszkowane truskawki oraz barwnik spożywczy. Miksujemy na niskich obrotach do całkowitego połączenia. Do drugiej części dodajemy kakao i również mieszamy je z ciastem. Urywamy niewielką porcję każdego z ciast, łączymy ze sobą (np. w okrągłym wykrawaczu do ciastek), dociskamy je do siebie, aby przylegały i stworzyły jednolity kształt. Ciastka umieszczamy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Pieczemy aż zaczną się rumienić, czyli ok. 10-12 minut. Po upieczeniu czekamy aż ciasteczka wystygną i staną się chrupiące

