Zero waste na co dzień – Diamant zachęca do odpowiedzialnego gospodarowania żywnością

Światowy Dzień Żywności, który świętujemy 16 października, to idealna okazja, by zwrócić uwagę na ochronę środowiska i promowanie idei zero waste. Marka Diamant, od lat konsekwentnie realizuje działania w ramach strategii zrównoważonego rozwoju firmy, aktywnie promując zrównoważoną uprawę i odpowiedzialne podejście do konsumpcji.