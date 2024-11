Odrywaniec cynamonowy – słodka uczta na jesienne wieczory

Słodycz i głębia smaku tego wypieku to zasługa cukru trzcinowego Diamant Dark Muscovado, który nadaje ciastu delikatnej karmelowej nuty, doskonale komponującej się z cynamonem. Dzięki niemu każdy kęs zachwyca miękkością i naturalnym, bogatym aromatem. To deser, który nie tylko rozgrzewa i dodaje energii, ale także podkreśla przytulną atmosferę jesiennych wieczorów spędzanych z bliskimi.

SKŁADNIKI:

600 g mąki tortowej

220 ml mleka

100 g cukru trzcinowego Diamant Dark Muscovado

3 jajka

75 g masła

10 g drożdży instant

szczypta soli

DO WYSMAROWANIA CIASTA:

100 g masła

3 łyżki cukru trzcinowego Diamant Dark Muscovado

3 łyżki cynamonu

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

Mąkę przesiewamy do dużej miski i mieszamy z drożdżami instant, cukrem trzcinowym Dark Muscovado oraz solą. W drugiej misce roztrzepujemy jajka i dodajemy roztopione letnie masło oraz ciepłe mleko. Wlewamy mokre składniki do suchych i mieszamy do połączenia, a następnie wyrabiamy rękami, aż ciasto stanie się sprężyste i gładkie. Formujemy z niego kulę, przykrywamy ściereczką i odstawiamy w ciepłe miejsce na minimum 30 minut, aby wyrosło.

Podczas wyrastania ciasta przygotowujemy nadzienie: roztapiamy masło i mieszamy je z cukrem trzcinowym oraz cynamonem, tworząc aromatyczną masę do smarowania.

Wyrośnięte ciasto rozwałkowujemy na dużym prostokącie i równomiernie rozsmarowujemy przygotowane nadzienie. Prostokąt kroimy na paski odpowiadające szerokości formy „keksówki” i układamy je jeden na drugim, tworząc warstwy. Następnie tniemy na mniejsze kawałki, które pionowo wkładamy do formy, tak aby z góry widoczne były warstwy ciasta. Pieczemy w temperaturze 180°C przez około 30 minut, aż ciasto nabierze złocistego koloru i wyraźnie się zarumieni.

Po więcej przepisów idealnych na jesienne wieczory odwiedź stronę marki Diamant. Znajdziesz tam inspiracje na wypieki, które wypełnią jesienne dni wyjątkowym smakiem i aromatem: https://www.diamant.pl/przepisy