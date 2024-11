Sezon na buraki

Buraczane inspiracje

To warzywo jest nie tylko składnikiem świątecznych potraw, ale także inspiracja do odkrywania nowych kulinarnych możliwości, które warto wykorzystać w chłodniejszych miesiącach. Właśnie wtedy posiada najlepsze walory smakowe oraz najwięcej wartości odżywczych. Ponadto, zachwyca swoją wszechstronnością. Można z niego przyrządzić tradycyjny barszcz według przepisu babci przekazywanego z pokolenia na pokolenie w tajemnych zeszycie. Stanowi również pyszny dodatek na ciepło do obiadu, czy niezastąpiony składnik sałatki. Zwolennicy stylu vege wykorzystają go natomiast do przygotowania przekąsek, takich jak chipsy buraczane. Dla wielbicieli warzywnych smaków i zdrowego stylu życia doskonałym wyborem będzie sok z buraka, który idealnie komponuje się z jabłkiem lub marchewką.

Doskonały dodatek do potraw

Ćwikła z chrzanem od WSP „Społem” to kwintesencja polskiej tradycji. Łączy naturalną słodycz buraków z wyrazistą nutą Chrzanu Luksusowego, tworząc produkt idealny zarówno na co dzień, jak i na wyjątkowe okazje. Produkt ten cechuje się wysoką zawartością korzenia chrzanu – w swoim składzie ma go aż 29%. Dzięki temu doskonale sprawdzi się jako dodatek do mięs, ryb czy wędlin, ale także jako składnik sałatek i kanapek. Można ją serwować zarówno na zimno, jak i na ciepło, wzbogacając posiłki o charakterystyczny, intensywny smak. Ćwikła od WSP „Społem” zachwyci zarówno miłośników klasycznych polskich smaków, jak i tych, którzy chętnie eksperymentują w kuchni.

Więcej o Ćwikle z chrzanem i innych produktach WSP „Społem” można przeczytać na stronie: https://www.wspspolem.com.pl/produkty