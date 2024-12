XIII edycja programu „Dobre Działania” rozstrzygnięta – grant trafił do Miejskiej Górki, Szyjek, Malina oraz Poznania

Do każdej z dotychczasowych edycji programu „Dobre Działania” zgłosiło się kilkaset instytucji i osób prywatnych, które wnioskowały o granty w wysokości 3 tys. złotych. Od 2021 r. taką kwotą producent cukru Diamant wspiera inicjatywy, które są użyteczne, pomysłowe, przyczyniają się do rozwoju regionu, odpowiadają na konkretne potrzeby mieszkańców oraz aktywizują społeczność z różnych grup wiekowych.

– Granty już trafiły do uczestników XIII edycji programu. Po raz kolejny wsparliśmy inicjatywy, które mają pozytywny wpływ na lokalne społeczności. W tej edycji wyróżniliśmy projekty angażujące mieszkańców – poprzez sport, edukację i integrację osób z niepełnosprawnością. Dodatkowo, przeznaczyliśmy środki na wyposażenie strażaków z Szyjek, by mogli skuteczniej zadbać o bezpieczeństwo. Gratulujemy zwycięzcom i cieszymy się, że mamy możliwość wspierania działań, które przynoszą trwałe, pozytywne zmiany – podsumowuje Kamila Sikorska, Marketing Manager marki Diamant w Pfeifer & Langen Polska.

W XII edycji programu, granty zostaną przeznaczone na:

Zapewnienie bezpieczeństwa strażakom OSP Szyjki

Ochotnicza Straż Pożarna w Szyjkach zamierza poprawić bezpieczeństwo swoich strażaków podczas akcji ratunkowych. Dzięki dofinansowaniu jednostka będzie mogła zakupić specjalistyczne kominiarki ochronne oraz rękawice techniczne. Nowy sprzęt pozwoli skuteczniej chronić twarz i szyję przed poparzeniami, a rękawice ułatwią działania ratunkowe przy wypadkach drogowych. W obecnym wyposażeniu strażaków z Szyjek brakuje odpowiedniej liczby elementów odzieży ochronnej, co naraża ich na ryzyko. Dzięki grantowi od marki Diamant OSP Szyjki będzie mogła zapewnić swoim ratownikom lepszą ochronę, oraz większą sprawność w niesieniu pomocy.

Edukacyjnego robota do programowania i kodowania Clementoni Doc dla Fundacji Jak miło! z Malina

Fundacja „Jak miło!” planuje zakup edukacyjnych robotów Clementoni Doc oraz organizację warsztatów z programowania i kodowania dla przedszkolaków. Zajęcia poprowadzi profesjonalny programista, a mali uczestnicy będą mieli okazję rozwijać logiczne myślenie i umiejętności rozwiązywania problemów, ucząc się liter, liczb i kolorów. Dzięki zabawie z robotami dzieci odkryją świat robotyki edukacyjnej, który inspiruje do kreatywnego myślenia. Koszt jednego robota to około 200 zł, co pozwala na zakup kilku urządzeń i realizację kilku sesji warsztatowych, aby jak najwięcej dzieci mogło korzystać z tego cennego doświadczenia.

Zakup sprzętu dla zawodników klubu i wsparcie w organizacji wyjazdów na zawody międzynarodowe

Uczniowski Klub Sportowy JU-JITSU i JUDO z Miejskiej Górki przeznaczy grant na rozwój sportowy swoich zawodników, szczególnie młodzieży. Pozyskane środki pozwolą na zakup nowego sprzętu, co podniesie jakość treningów i zwiększy szanse na osiąganie lepszych wyników. Dodatkowo, część funduszy zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów wyjazdu dla zawodników, którzy zakwalifikują się na międzynarodowe zawody, takie jak Mistrzostwa Świata czy Europy. Klub wierzy, że wsparcie finansowe umożliwi młodym sportowcom pełne rozwinięcie ich talentów i ambicji.

Koziobloksy: historyczny vibe na słodko czyli twórcza integracja dzieci z niepełnosprawnością

Koziobloksy: historyczny vibe na słodko” to inicjatywa, która łączy pasję do historii, technologii i słodyczy. Dwunastu licealistów z Poznania przygotuje jednodniowe warsztaty dla ośmiorga dzieci z niepełnosprawnością. Warsztaty rozpoczną się pod poznańskim Ratuszem, gdzie uczestnicy poznają historię słynnych koziołków. Następnie dzieci odwiedzą Muzeum Czekolady, aby tworzyć własne słodkie wersje koziołków, a potem przejdą do pracowni komputerowej, gdzie w Minecraft Education zaprojektują cyfrowe budowle inspirowane Poznaniem. Zwieńczeniem warsztatów będzie wspólne budowanie legendy o koziołkach z klocków LEGO. Warsztaty mają nie tylko rozwijać kreatywność i umiejętności techniczne, ale także budować przyjaźnie, które przetrwają dłużej niż cyfrowe mury ratusza.