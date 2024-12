Pistacjowe torrone – deser na świąteczny czas

Sekret przepisu tkwi w użyciu Cukru pudru Diamant, który nadaje masie odpowiednią gładkość i sprawia, że składniki doskonale się łączą, tworząc wyjątkowy deser. Przygotowywanie torrone to okazja do wspólnego spędzenia czasu w kuchni i cieszenia się świąteczną atmosferą. Gotowy smakołyk świetnie sprawdzi się jako słodki akcent podczas rodzinnych spotkań.

SKŁADNIKI:

200 g Cukru pudru Diamant

200 g płynnego miodu wielokwiatowego

2 białka

150 g obranych pistacji

50 g pokrojonych rodzynek

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

Białka ubijamy na sztywną pianę. W międzyczasie do małego garnka wlewamy miód, wsypujemy Cukier puder Diamant i doprowadzamy do wrzenia. Gotujemy mieszając przez 6-8 minut. Powinien powstać gęsty syrop. Do ubitych białek wlewamy powoli syrop, ubijając na niskich obrotach. Po przelaniu całości syropu, dodajemy rodzynki oraz pistacje i zwiększamy obroty. Masę wyrabiamy przez 5 minut.

Przygotowujemy naczynie o wymiarach 20x20 lub mniejsze, wykładamy papierem do pieczenia i przekładamy masę. Rozprowadzamy w miarę równomiernie i przykrywamy papierem do pieczenia. Wygładzamy ręką lub łyżką i odstawiamy do stwardnienia na około 5-6 godzin. Następnie kroimy na równe prostokąty.

