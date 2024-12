Sałatka warzywna inaczej

Z nutą chrzanu i pieczonych buraków

Pokrojone w kostkę, upieczone buraczki oraz łyżka Chrzanu Luksusowego WSP „Społem” wzbogacą smak sałatki. Połączenie ich z Majonezem Kieleckim oraz Musztardą Kielecką Sarepską nada daniu wyrazistości. Dodatkowo, całość można posypać posiekaną natką pietruszki lub rukolą.

Śródziemnomorski twist

Suszone pomidory, czarne oliwki, pokruszona feta oraz świeże zioła takie, jak bazylia czy oregano, nadadzą potrawie południowego charakteru. Kremowy dressing z Majonezu Kieleckiego i Musztardy Kieleckiej Delikatesowej podkreśli harmonię składników tworząc wyjątkowy smak.

Z dodatkiem wędzonego łososia

Tradycyjna sałatka zyska elegancki, nieoczywisty charakter dzięki drobno pokrojonym kawałkom wędzonego łososia, kaparom, kilku kroplom soku z cytryny oraz garści posiekanego koperku. Do tego wariantu dania, można dodać Majonez Kielecki Lekki, zamiast klasycznego.

Z nutą curry i mango

Mieszając Majonez Kielecki z odrobiną pasty curry i jogurtu naturalnego, wprowadzimy do potrawy orientalny akcent. Można też użyć gotowego, Sosu kieleckiego amerykańskiego, który w swoim składzie ma curry, a także mieszankę przypraw takich, jak imbir, kolendra czy kozieradka. Ponadto, warto do pokrojonych w kostkę typowych dla tego dania lokalnych, sezonowych warzyw dodać jeszcze mango oraz uprażone na suchej patelni orzechy nerkowca. To propozycja dla osób poszukujących niebanalnych smaków.

Gwiazda świątecznego stołu

Każdą sałatkę warzywną można ozdobić dekoracją z rukoli, czerwonych porzeczek czy gwiazdek wyciętych z pieczonych warzyw. Te detale podkreślą bożonarodzeniowy charakter potrawy i sprawią, że będzie wyglądała zachwycająco.

Zainspiruj się produktami WSP „Społem”

Majonez Kielecki, Musztarda Kielecka, Ćwikła z chrzanem oraz Chrzan Luksusowy pozwolą na szybkie przygotowanie nie tylko sałatki ziemniaczanej, ale również wielu innych świątecznych potraw. Warto zajrzeć na stronę WSP „Społem” po więcej kulinarnych inspiracji:

https://www.wspspolem.com.pl/produkty