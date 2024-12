Świąteczne jedzenie bez marnowania

Planuj z głową – mniej, ale lepiej

Wigilijne menu warto przygotować z rozwagą. Zamiast mnożyć liczbę dań, lepiej postawić na te ulubione, które zasmakują gościom, jednocześnie unikając nadmiaru jedzenia, które później się zmarnuje. WSP „Społem” zachęca, by wybrać sprawdzone przepisy i komponować je z wysokiej jakości składników. Dzięki przemyślanemu podejściu do gotowania można nie tylko zaoszczędzić czas i pieniądze, ale także zmniejszyć ilość odpadów.

Podziel się tym, co zostało

Jeśli po świętach zostanie Ci więcej jedzenia, warto podzielić się nim z potrzebującymi. Fundacje, jadłodzielnie czy dobroczynne lodówki to miejsca, które przyjmują zarówno gotowe dania, jak i produkty spożywcze. Otwarty słoik Majonezu Kieleckiego, Musztardy Kieleckiej czy opakowanie Ketchupu Kieleckiego również możesz przekazać, jeśli wiesz, że nie zdążysz ich wykorzystać przed upływem terminu ważności. W ten sposób nie tylko ograniczysz marnowanie żywności, ale także sprawisz radość osobom, które tego potrzebują. Warto również skorzystać z aplikacji i platform internetowych, które pomagają ratować jedzenie przed wyrzuceniem.

Zamrażaj i przechowuj na później

Nie wszystko musi trafić do jadłodzielni – wiele potraw można przechować na później. Zamrażarka to niezastąpiona sojuszniczka w walce z marnowaniem jedzenia. Pierogi, zupy, bigos czy ryby można łatwo zamrozić, zachowując ich smak i jakość na dłużej. Pamiętaj jednak, żeby nie mrozić potraw z majonezem, surowych grzybów, liściastych warzyw czy kremowych ciast. Te produkty lepiej spożyć na świeżo lub przekazać komuś, kto je wykorzysta.

Zero waste na co dzień – nie tylko w święta

Podejście zero waste to coś więcej niż jednorazowe działanie. Święta są doskonałą okazją, by wprowadzić dobre nawyki, które możemy kontynuować przez cały rok. Świadome zakupy, planowanie posiłków i mądre zarządzanie zapasami to klucz do ograniczenia strat. Produkty od WSP „Społem”, takie jak Ocet Kielecki, Ketchup Kielecki czy Musztarda Kielecka, dzięki swojej uniwersalności mogą być wykorzystane w wielu daniach, co zmniejsza ryzyko, że coś się zmarnuje.

Pamiętajmy, że każdy kawałek jedzenia ma wartość – czy to podczas rodzinnej kolacji, czy w codziennym gotowaniu. Dzięki świadomym wyborom możemy wspólnie tworzyć bardziej odpowiedzialny i zrównoważony świat.

Więcej informacji o WSP „Społem” znajdziesz na: https://www.wspspolem.com.pl/