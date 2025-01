Odkrywaj roślinne smaki z produktami WSP „Społem”

Roślinne chrupanie

Snack – Przysmak Świętokrzyski to produkt, który doskonale wpisuje się w ideę Veganuary dzięki swojej prostocie i wszechstronności. Powstaje wyłącznie z roślinnych składników i można go przygotować w zaledwie kilka minut. To sprawia, że jest idealną, wegańską przekąską lub bazą do bardziej kreatywnych dań. Można podawać go z przyprawami lub dipami na bazie jogurtów roślinnych, albo zrobić z niego sycący „bowl”.

Wegańska miska obfitości z Przysmakiem Świętokrzyskim

Składniki:

1 opakowanie Przysmaku Świętokrzyskiego

1 szklanka ugotowanej ciecierzycy

1 awokado

1/2 główki sałaty rzymskiej

1/2 czerwonej cebuli

1 pomidor

2 łyżki Ketchupu Kieleckiego łagodnego

1 łyżka Musztardy Kieleckiej sarepskiej

2 łyżki oliwy z oliwek

Sok z cytryny

Sól i pieprz

Snack - Przysmak Świętokrzyski smażymy zgodnie z instrukcją na opakowaniu. W dużej misce umieszczamy umyte liście sałaty, ciecierzycę, pokrojone awokado, pomidora i cebulę. Na wierzchu kładziemy ostudzony Snack – Przysmak Świętokrzyski. W mniejszej misce przygotowujemy sos z ketchupu, musztardy, oliwy, soku z cytryny oraz przypraw i polewamy nim danie. Tę pożywną potrawę możemy zjeść na późne śniadanie lub lunch.

Kreatywnie i roślinnie

Produkty WSP „Społem” to doskonała baza do tworzenia prostych i nieoczywistych dań bezmięsnych. Roślinne burgery z ciecierzycy nabiorą głębi dzięki Musztardzie Kieleckiej czeskiej, a do zapiekanek z wegańskim serem idealny będzie Ketchup Kielecki łagodny lub pikantny. Dodatki te idealnie pasują także do pieczonych warzyw, takich jak: ziemniaki, papryka, bakłażany czy bataty.

Pieczone bataty z sosem musztardowym

Składniki:

2 bataty

2 łyżeczki Musztardy Kieleckiej delikatesowej

3 łyżki jogurtu roślinnego

Sól, pieprz, wędzona papryka do smaku

Bataty kroimy na ćwiartki lub grubsze paski, skrapiamy oliwą i przyprawiamy wędzoną papryką. Pieczemy w temperaturze 200°C przez około 30 minut. W tym czasie mieszamy Musztardę Kielecką delikatesową z jogurtem roślinnym, solą i pieprzem. Upieczone bataty podajemy z sosem musztardowym.

W poszukiwaniu dodatków, które idealnie komponują się z roślinnymi potrawami oraz przepisów na smaczne posiłki, warto zajrzeć na stronę WSP „Społem”: https://www.wspspolem.com.pl/produkty