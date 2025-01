Czas na kiszonki

Zima to dobry moment by sięgnąć po produkty fermentowane – naturalne źródło witamin i minerałów, które wspierają naszą odporność. Kapusta kiszona, ogórki czy buraki to nie tylko smaczne dodatki, ale także podstawa wielu dań. W ofercie WSP „Społem” znajdziemy majonezy, musztardy i ketchupy, które doskonale współgrają z kiszonymi warzywami, wzbogacając ich smak i umożliwiając przygotowanie kreatywnych potraw.