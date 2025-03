Zielony dodatek do wiosennej kuchni

Szpinak w dobrym towarzystwie

Jego delikatna struktura sprawia, że idealnie łączy się z wyrazistymi dodatkami. Warto więc sięgnąć po klasyczne zestawienia, takie jak szpinak z czosnkiem i serem feta, ale również po mniej oczywiste, np. dodając odrobinę Majonezu Kieleckiego Lekkiego, który podkreśli kremową konsystencję zielonych sosów i past. Dla wielbicieli ostrzejszych smaków idealnym uzupełnieniem szpinakowych potraw będzie Musztarda Kielecka Sarepska.

Wytrawne gofry z pastą szpinakową

Warzywo to można wypróbować także w wersji na ciepło, np. w wytrawnych gofrach z zielonym sosem. Są lekko chrupiące, a jednocześnie puszyste. W połączeniu z pastą szpinakową na bazie Majonezu Kieleckiego Lekkiego oraz serem feta stworzą ciekawą alternatywę dla klasycznych kanapek. To idealny pomysł na nieoczywiste śniadanie, lunch lub kolację..

Składniki na gofry:

1 szklanka mąki pełnoziarnistej

½ szklanki mleka

1 jajko

1 łyżeczka proszku do pieczenia

1 łyżka oliwy

szczypta soli

Pasta szpinakowa:

100 g świeżego szpinaku

2 łyżki Majonezu Kieleckiego Lekkiego

1 łyżeczka Musztardy Kieleckiej Sarepskiej

50 g sera feta

1 ząbek czosnku

Przygotowanie:

Szpinak podsmaż na oliwie, dodaj przeciśnięty czosnek i smaż przez minutę. Przełóż do miski, dodaj Majonez Kielecki Lekki, Musztardę Kielecką Sarepską i rozkruszony ser feta. Wymieszaj na gładką pastę. W osobnym naczyniu połącz składniki na gofry i zmiksuj do uzyskania jednolitej konsystencji. Wylewaj porcje ciasta do rozgrzanej gofrownicy i piecz przez kilka minut, aż będą złociste. Podawaj z pastą szpinakową, opcjonalnie posypane świeżymi ziołami.

Dzięki odpowiednim dodatkom szpinak może stać się inspiracją do tworzenia smacznych i niebanalnych dań. Więcej przepisów i produktów WSP „Społem” można znaleźć na stronie: www.wspspolem.com.pl.