XIV edycja programu „Dobre Działania” rozstrzygnięta – grant trafił do Mąkolna, Sokołowego Kąta, Sarnowa i Szelejewa

Odkąd w 2021 roku producent cukru Diamant uruchomił program „Dobre Działania”, granty w wysokości 3 tys. złotych trafiły już do ponad pięćdziesięciu instytucji i osób prywatnych. Wsparcie otrzymują pomysły, które odpowiadają na potrzeby lokalnych społeczności, aktywizują mieszkańców i sprzyjają rozwojowi regionu. Dotychczas do każdej edycji zgłaszało się kilkaset inicjatyw – od projektów edukacyjnych po działania na rzecz integracji międzypokoleniowej.

– Zakończyliśmy już XIV edycję programu, a granty dofinansują kolejne, wartościowe przedsięwzięcia. Tym razem wsparliśmy modernizację ogrzewania w Fundacji Leśne Zacisze z Sokołowego Kąta, budowę klasy plenerowej „Pod sowim skrzydłem” w Szelejewie oraz doposażenie strażaków z Mąkolna i Sarnowa w sprzęt ratowniczy. Cieszymy się, że możemy pomagać w realizacji projektów, które realnie wpływają na życie lokalnych społeczności – podsumowuje Kamila Sikorska, Marketing Manager marki Diamant w Pfeifer & Langen Polska.

W XIV edycji programu, granty zostaną przeznaczone na:

Inicjatywę „Bezpieczni na straży Twojego bezpieczeństwa”, OSP w Mąkolnie

Grant w ramach Dobrych Działań pozwoli na doposażenie jednostki w niezbędny sprzęt ratowniczy, zwiększając bezpieczeństwo druhów oraz skuteczność podejmowanych interwencji. Środki zostaną przeznaczone na zakup detektora napięcia, który umożliwia wykrywanie prądu w przewodach, urządzeniach oraz instalacjach elektrycznych. To kluczowe narzędzie podczas akcji ratowniczych, minimalizujące ryzyko porażenia prądem zarówno dla ratowników, jak i poszkodowanych. Dodatkowo, jednostka zostanie wyposażona w piłę spalinową – sprzęt niezbędny przy usuwaniu drzew oraz działaniach podczas interwencji drogowych i klęsk żywiołowych. Nowe wyposażenie znacząco podniesie poziom gotowości operacyjnej jednostki i pozwoli druhom skuteczniej nieść pomoc w sytuacjach kryzysowych.

Modernizację ogrzewania w budynku Fundacji Leśne Zacisze z Sokołowego Kąta

Środki pozyskane w ramach projektu pozwolą na poprawę warunków życia osób w trudnej sytuacji, które znajdują schronienie w budynku Fundacji Leśne Zacisze. W obiekcie, pełniącym funkcję schroniska dla osób w kryzysie bezdomności, niezbędna jest modernizacja systemu ogrzewania. Aby zapewnić mieszkańcom komfort i bezpieczeństwo, planowane jest zastąpienie dotychczasowego pieca węglowego bardziej efektywnym rozwiązaniem – pompami ciepła, wspieranymi instalacją fotowoltaiczną. Inwestycja obejmuje również wymianę grzejników oraz budowę studni głębinowych, co pozwoli na znaczną redukcję kosztów utrzymania obiektu. Dzięki realizacji projektu budynek fundacji stanie się miejscem, które nie tylko daje schronienie, ale także zapewnia lepsze warunki do życia osobom w kryzysie bezdomności.

Plecak ratunkowy dla OSP z Sarnowa

Jednostka OSP z Sarnowa planuje doposażenie w Zestaw PSP R1 w plecaku, co pozwoli na jeszcze skuteczniejsze prowadzenie akcji ratowniczych i zwiększenie bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Środki zostaną przeznaczone na zakup kompleksowego zestawu, który dzięki mobilnej formie ułatwi szybkie i efektywne działanie w sytuacjach kryzysowych. Plecak zawiera niezbędny sprzęt do udzielania pierwszej pomocy, w tym wyposażenie do tlenoterapii, unieruchamiania złamań, tamowania krwotoków, opatrywania ran i oparzeń, a także narzędzia zapewniające komfort termiczny poszkodowanym. Dzięki kompaktowej formie ratownicy będą mogli sprawnie dotrzeć do miejsca zdarzenia i natychmiast udzielić pomocy.

Budowę wiaty - klasy plenerowej „Pod sowim skrzydłem” w Szkole Podstawowej im. E. Bojanowskiego w Szelejewie

Na terenie Szkoły Podstawowej im. Bł. E. Bojanowskiego w Szelejewie powstanie wiata plenerowa „Pod sowim skrzydłem”, która umożliwi prowadzenie zajęć dydaktycznych na świeżym powietrzu. Inicjatywa Rady Rodziców ma na celu stworzenie przestrzeni sprzyjającej nauce w otoczeniu natury, co zwiększy zaangażowanie uczniów i atrakcyjność lekcji terenowych. Projekt zakłada wyrównanie terenu, budowę zadaszonej wiaty wspartej na czterech słupach oraz jej wyposażenie w ławostoły i panel edukacyjny. Z nowej przestrzeni skorzysta około 150 dzieci – uczniów szkoły podstawowej oraz przedszkolaków. W realizację zaangażują się członkowie Rady Rodziców, nauczyciele oraz społeczność lokalna, w tym mieszkańcy Szelejewa Pierwszego i Drugiego. Wspólne działania nie tylko stworzą miejsce do nauki, ale także przyczynią się do międzypokoleniowej integracji. Nazwa inicjatywy nawiązuje do gniazdujących na terenie szkoły sów płomykówek.