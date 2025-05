Deser z efektem „wow”

Ten efektowny przysmak skrywa w sobie aksamitne wnętrze, a jego delikatna słodycz i idealna konsystencja to zasługa Cukru Drobnego Diamant, który doskonale rozpuszcza się w masie i podkreśla subtelność mlecznych nut. To dzięki niemu pudding zyskuje jednolitą strukturę i apetyczny wygląd – bez grudek i bez wysiłku.

SKŁADNIKI:

500 ml mleka

300 ml śmietany 30%

4 łyżeczki żelatyny w proszku

4 łyżki Cukru Drobnego Diamant

ulubione owoce do dekoracji

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

W garnku połącz mleko, śmietanę, Cukier Drobny Diamant oraz żelatynę. Podgrzewaj na małym ogniu, cały czas mieszając, aż wszystkie składniki się połączą, a żelatyna całkowicie się rozpuści. Nie doprowadzaj mieszanki do wrzenia. Gotową masę przelej do foremek – najlepiej silikonowych – i odstaw do lodówki na minimum 4 godziny, aż pudding całkowicie stężeje.

Aby wyjąć deser z formy, zanurz ją na kilka sekund w ciepłej wodzie, a następnie ostrożnie wyłóż pudding na talerz. Podawaj z ulubionymi świeżymi owocami.

Więcej inspirujących przepisów i pomysłów na desery z użyciem cukru Diamant znajdziesz na: www.diamant.pl/przepisy