Piknik w stylu lat 90.

Organizując piknik w tym klimacie, warto zadbać o detale – koc w kratkę, proste naczynia, zestaw do badmintona. Stylizacje nawiązujące do tamtych czasów – dżinsowe kurtki, t-shirty z nadrukami czy klasyczne trampki – też są dziś łatwo dostępne i świetnie dopełniają całość. Ale najważniejsze jest odpowiednie jedzenie.

W latach 90. nie było jeszcze takiego wyboru chipsów i innych produktów do chrupania, ale był SNACK Przysmak Świętokrzyski. Smażony w domu, doprawiany według uznania – granulowanym czosnkiem, papryką czy po porostu solą i pieprzem albo innymi ulubionymi przyprawami. Dziś można przygotować go dokładnie tak samo i zapakować do papierowej torebki albo plastikowego pojemnika. Idealnie sprawdzi się jako element tematycznego, „najntisowego” menu.

Ponadto, warto zaserwować naleśniki z nadzieniem na bazie jajek, majonezu i koperku, koreczki z żółtym serem, ogórkiem konserwowym i Musztardą Kielecką, jajka faszerowane Chrzanem Luksusowym i szczypiorkiem, a także małe porcje sałatki jarzynowej w słoikach. Taki zestaw nie tylko dobrze wygląda na kocu, ale też tworzy spójną opowieść o smakach, które łączyły ludzi wtedy i nadal potrafią to robić. Do przygotowania kilku z tych dań, warto użyć Majonezu Kieleckiego, który od 66 lat wyrabiany jest według tej samej receptury, a więc bez problemu odtworzymy dzięki niemu dawne przepisy.

Dobrze zaplanowany piknik to przede wszystkim przemyślane menu. Sięgając po produkty WSP „Społem”, łatwo skomponować zestaw, będący w pełni zgodny z klimatem lat 90., a przy tym wygodny do przygotowania i podania w plenerze. To prosty sposób, by nadać spotkaniu charakter i wyróżnić je wśród innych letnich okazji.

