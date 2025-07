Ziołowy akcent w domowej galaretce

W tym przepisie naturalna kwaskowatość owoców zostaje przełamana ziołową nutą, a całość zyskuje odpowiednią konsystencję dzięki zastosowaniu cukru żelującego Diamant 2:1. Skraca on czas gotowania i wydobywa z owoców to, co najlepsze - smak, kolor i aromat.

SKŁADNIKI:

1 kg czerwonych porzeczek

0,5 kg cukru żelującego Diamant 2:1

150 ml gorącej wody

2 gałązki świeżego rozmarynu

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

Owoce należy obrać z szypułek, opłukać i rozgnieść widelcem. Zalać gorącą wodą, dodać rozmaryn i gotować przez 5 minut. Przetrzeć przez sito o drobnych oczkach, usuwając resztki skórek i ziół. Powstały sok zagotować, dodać cukier żelujący Diamant 2:1 i dokładnie wymieszać. Gotować jeszcze przez 3 minuty od momentu wrzenia. Gotową galaretkę przelać do wyparzonych słoików, dodać kilka całych owoców i – opcjonalnie – odrobinę rozmarynu. Zakręcone słoiki odwrócić do góry dnem na 10 minut, następnie odstawić do ostygnięcia.

Więcej przepisów na domowe przetwory z sezonowych owoców dostępnych jest na stronie: www.diamant.pl/przepisy