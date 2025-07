XVI edycja programu „Dobre Działania” rozstrzygnięta

„Dobre Działania” zostały zainicjowane przez producenta cukru Diamant w 2021 roku. Od tego czasu granty w wysokości 3 tys. zł trafiły już do ponad sześćdziesięciu beneficjentów – zarówno instytucji, jak i osób prywatnych. Wsparcie otrzymują projekty, które odpowiadają na rzeczywiste potrzeby społeczności lokalnych i wnoszą wartość w życie mieszkańców. Co roku do programu zgłaszanych jest kilkaset różnorodnych inicjatyw – od projektów edukacyjnych po wydarzenia promujące kulturę, aktywność fizyczną i międzypokoleniowe relacje.

– Szesnasta edycja potwierdza, jak szerokie jest spektrum działań podejmowanych lokalnie – od działalności kulturalnej, przez aktywizację społeczności wiejskich, aż po wspieranie jednostek OSP. To dla nas ważne, że możemy wspierać projekty, które mają realny wpływ na codzienność mieszkańców. Osobiście cenię ten program za możliwość spotkań z laureatami i obserwowania, jak wiele dobrego dzieje się dzięki ich zaangażowaniu – mówi Kamila Sikorska, Marketing Manager marki Diamant w Pfeifer & Langen Polska.

W XVI edycji programu, granty zostaną przeznaczone na:

Warsztaty doszkalające techniki śpiewania w chórze wokalnym, organizowane przez Chór „Na Głosy” przy Ośrodku Kultury w Środzie Wielkopolskiej

Przyznane środki umożliwią realizację warsztatów wokalnych wspierających rozwój chórzystek i chórzystów zespołu „Na Głosy”. Celem inicjatywy jest nie tylko doskonalenie techniki śpiewu, lecz także stworzenie przestrzeni otwartej na nowe osoby – niezależnie od wieku i doświadczenia. Zajęcia mają służyć integracji, rozwijaniu kreatywności oraz budowaniu relacji społecznych poprzez wspólne muzykowanie. Chór działa od 2021 roku i obecnie liczy 25 członków. Regularnie występuje podczas wydarzeń lokalnych, łącząc działalność artystyczną z animacją życia kulturalnego w gminie.

Warsztaty z ceramiki, zaplanowane przez Dom Kultury w Rawiczu

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na organizację warsztatów ceramicznych dla uczestników programu FORMA 2025 – cyklicznego przeglądu sztuki współczesnej odbywającego się w przestrzeni publicznej Rawicza. Zajęcia będą okazją do rozwijania umiejętności manualnych, wyrażania siebie poprzez sztukę oraz budowania współpracy w grupie. Uczestnicy stworzą własne prace z gliny pod okiem doświadczonego instruktora, a wykonane obiekty zostaną zaprezentowane podczas mini wystawy. Projekt łączy twórczość artystyczną z refleksją nad rolą sztuki we współczesnym świecie, stawiając na praktyczne działanie i aktywne uczestnictwo.

Projekt „Jak się bawiły nasze mamy”, Koła Gospodyń Wiejskich Bogusławki z Bogusławek

Grant zostanie przeznaczony na przygotowanie materiałów promujących dawne zabawy podwórkowe i przekazanie ich dzieciom z lokalnych przedszkoli i szkół podstawowych. Członkinie koła opracują książeczki z opisami gier, zdjęciami oraz kodami QR prowadzącymi do filmów instruktażowych, m.in. do skakania przez gumę, pajaca czy wyścigu kapsli. Każda publikacja zostanie dołączona do zestawu potrzebnych rekwizytów, takich jak guma, kreda czy kapsle. Inicjatywa ma zachęcić najmłodszych do wspólnej, aktywnej zabawy poza ekranem, a jednocześnie przypominać o lokalnych tradycjach i powoli już zapominanych zwyczajach.

Projekt „Sprawni ratownicy”, czyli doposażenie jednostki OSP Zielona, Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonej

Wsparcie zostanie przeznaczone na dofinansowanie zakupu hełmów ratowniczych dla druhów z jednostki OSP Zielona, która działa nieprzerwanie od 1922 roku. Nowy sprzęt zwiększy bezpieczeństwo strażaków podczas wyjazdów do akcji, których rocznie jest od 90 do 110. OSP oprócz interwencji ratowniczo-gaśniczych, prowadzi również Młodzieżową Orkiestrę Dętą oraz Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, angażując młodsze pokolenia w działalność społeczną.

***

Program Dobre Działania Diamant to cykliczny konkurs grantowy, który od 2021 przyznaje nagrody w formie vouchera o wartości 3000 zł. Każdy pomysł może okazać się zwycięski, ważne, aby aktywizował mieszkańców miejscowości, dbał o tradycję czy historię regionu, a także wspierał jego rozwój. Więcej na stronie konkursu www.dobredzialania.pl.

Diamant nagrodził dotychczas 61 organizacji, kół zainteresowań, stowarzyszeń, ośrodków lub osób prywatnych, które działają w myśl integracji wspólnot. Wiedząc, że żyjemy razem jednak często obok siebie – Diamant wdrożył program mający na celu rozwój lokalnych inicjatyw i tradycji regionu – zwłaszcza tych realizowanych wokół cukrowni Diamant.