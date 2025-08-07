Limonkowa świeżość z nutą bazylii - letni deser, który przywołuje smak południa

W tej recepturze klasyczne połączenie cytrusów z ziołami zyskuje nowoczesny wymiar. Ciasto jest delikatne, a zarazem wyraziste - wszystko dzięki odpowiednim proporcjom i dodatkowi Cukru Pudru Diamant. Jego drobna struktura sprawia, że łatwo łączy się z pozostałymi składnikami, nadając masie gładkość i subtelną słodycz.

SKŁADNIKI NA SPÓD:

200 g ciastek owsianych

50 g masła

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA SPODU:

Ciastka rozdrobnij na pył, dodaj miękkie masło i dokładnie wymieszaj. Masą wylep dno oraz częściowo boki formy, dobrze dociskając. Piecz przez 15 minut w temperaturze 180°C. Po upieczeniu pozostaw do całkowitego schłodzenia.

SKŁADNIKI NA MASĘ:

200 g serka śmietankowego

1 puszka niesłodzonego mleka skondensowanego

1/2 szklanki cukru pudru Diamant

1 łyżka startej skórki z limonki

1/2 szklanki soku z limonki

2 duże żółtka jaj

garść świeżej bazylii

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

Piekarnik rozgrzej do 170°C. W dużej misce ubij serek śmietankowy na gładką masę. Stopniowo dodawaj mleko skondensowane, skórkę i sok z limonki oraz żółtka, mieszając tylko do połączenia składników. Poszatkuj bazylię i delikatnie wmieszaj do masy. Gotową masę przelej na wcześniej przygotowany, schłodzony spód. Ciasto piecz przez 30 minut w 180°C. Po upieczeniu pozostaw do przestygnięcia w otwartym piekarniku, a następnie wstaw do lodówki na kilka godzin. Przed podaniem udekoruj bitą śmietaną i listkami bazylii.

