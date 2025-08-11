Jesienne działania marketingowe WSP „Społem”

Kampania rozpoczyna się 11 sierpnia i potrwa do 21 września. W pierwszym etapie, czyli do końca sierpnia, w grupach stacji telewizyjnych TVN, Polsat i TVP emitowane będą 10-sekundowe spoty reklamowe, w których zobaczymy Majonez Kielecki oraz Musztardy i Ketchupy Kieleckie. Natomiast na wrzesień zaplanowano emisje 8-sekundowych billboardów sponsorskich promujących Majonez Kielecki i Sosy Kieleckie. Równolegle do działań realizowanych w TV prowadzonych będzie szereg projektów w szeroko rozumianym świecie wirtualnym. Mowa tu w szczególności o emisji wskazanych powyżej spotów 10” w najbardziej popularnym serwisie VOD czyli Youtube. Promowane produkty pojawią się również w filmach wysokozasięgowych influencerów kulinarnych (m.in.: Oddasz Fartucha, smaki_u agaty czy Bartosza Kopicy). Razem z portalem pyszności.pl przygotowano dedykowane materiały obejmujące ciekawe i nieszablonowe przepisy kulinarne oraz filmy video, pokazujące ich realizację. Przy tej okazji nie można nie wspomnieć o kampanii radiowej na antenach popularnych, ogólnopolskich stacji tj. Eska i Eska 2. Dopełnieniem całości będzie publikacji reklam w prasie konsumenckiej (Twój Styl, Viva, Chwila dla Ciebie, Elle) i handlowej.

WSP „Społem” nie zapomina o autopromocji także w innych obszarach m.in. przewidziano nasilone działania PR, serię limitowaną etykiet Majonezu Kieleckiego z wizerunkiem Musztard i Sosów Kieleckich oraz materiały POS przeznaczone do ekspozycji produktów w punktach sprzedaży. WSP „Społem” łączy sprawdzone formaty z nowoczesnymi kanałami komunikacji, by skutecznie odpowiadać na potrzeby różnych grup konsumentów.

Opisywana kampania ma za zadanie nie tylko budować dystrybucję i wspierać sprzedaż produktów z rodziny Majonezu Kieleckiego, ale też umacniać ich wizerunek, przypominając równocześnie o długoletniej obecności na rynku. Producent pragnie również poinformować aktualnych i potencjalnych konsumentów o zmianie dotychczasowej szaty graficznej opakowań Musztard i Ketchupów Kieleckich.

Za strategię, kreację kampanii oraz nadzór nad produkcją spotu odpowiada OPTIMA MARKETING GROUP. Producent wykonawczy Jagody Studio. Działania PR prowadzi agencja Soul&Mind.

Więcej informacji na temat oferty Społem oraz kulinarne inspiracje z produktami w roli głównej można znaleźć na stronie: www.wspspolem.com.pl