Ostatni grill lata? Postaw na klasykę z wyrazistym akcentem!

Grill w drugiej połowie sierpnia zwykle nie wymaga wielu przygotowań, liczą się szybkość, smak, swoboda i dobre towarzystwo. Warto sięgnąć po dania na bazie sezonowych warzyw i uzupełnić je sprawdzonym dodatkiem. Musztarda Kielecka Delikatesowa, dostępna w lekkiej i poręcznej butelce, sprawdza się w takich sytuacjach nie tylko ze względu na opakowanie, ale też delikatnie słodki, dobrze zbalansowany smak. To doskonała baza do prostego sosu, który pasuje zarówno do mięs, jak i dań bezmięsnych.

Świetnym daniem na tego typu spotkania będzie sałatka z warzywami prosto z rusztu i musztardowym dressingiem przygotowanym na miejscu. Wystarczy zabrać butelkę Musztardy Kieleckiej Delikatesowej, kilka podstawowych składników i miskę - sos można wymieszać na świeżo, tuż przed podaniem. Taki dodatek pasuje do karkówki, grillowanych kiełbasek, wegetariańskich burgerów czy pieczonych ziemniaków.

Składniki:

1 mała cukinia

1 czerwona papryka

1 czerwona cebula

garść pomidorków koktajlowych

oliwa

sól, pieprz

Dressing:

2 łyżeczki Musztardy Kieleckiej Delikatesowej w plastikowym opakowaniu

3 łyżki oliwy z oliwek

1 łyżeczka soku z cytryny

½ łyżeczki miodu

Przygotowanie:

Warzywa pokroić na większe kawałki, skropić oliwą, doprawić solą i pieprzem, a następnie grillować do zarumienienia. Pomidorki można zostawić surowe lub lekko podpiec. W międzyczasie przygotować dressing: połączyć musztardę, oliwę, sok z cytryny i miód. Ciepłe warzywa przełożyć do miski, polać sosem i wymieszać tuż przed podaniem.

