Domowy przysmak z charakterem
Koniec lata to moment, gdy w kuchni pojawiają się nie tylko owoce, lecz także warzywa. Z czerwonej papryki można przygotować galaretkę o słodko-ostrym smaku, która doskonale komponuje się z serami, pieczonym mięsem czy chrupiącymi przekąskami. To ciekawy sposób na wykorzystanie sezonowych składników i wzbogacenie spiżarni o wyrazisty dodatek.
2025-08-22, 10:41

W tej recepturze kluczową rolę odgrywa Cukier Żelujący Diamant 3:1, który skraca czas gotowania i pozwala zachować intensywną barwę oraz aromat papryki. Dzięki niemu galaretka szybko uzyskuje właściwą konsystencję, a kontrast słodyczy i ostrości staje się wyjątkowo wyraźny.

SKŁADNIKI:

  • 3 czerwone papryki
  • 1 papryczka ostra chili
  • 1 szklanka octu jabłkowego
  • 300 g Cukru Żelującego Diamant 3:1
  • ½ szklanki miodu
  • do podania: serek śmietankowy i krakersy

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

Papryki pokroić i umieścić w garnku. Dodać ocet jabłkowy oraz Cukier Żelujący Diamant 3:1, wymieszać. Zagotować na średnim ogniu, często mieszając, i gotować przez 3 minuty. Zdjąć z palnika, pozostawić do lekkiego ostygnięcia, a następnie dodać miód i ponownie wymieszać.

Galaretkę przelać do słoików, szczelnie zakręcić i odstawić na godzinę w temperaturze pokojowej. Później schłodzić w lodówce przez co najmniej 4 godziny. Podawać z serkiem śmietankowym i krakersami.

Więcej inspiracji na domowe przetwory z owoców i warzyw dostępnych jest na stronie: www.diamant.pl/przepisy.

KONTAKT / AUTOR
Ewa
PR Manager
Kawiecka
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Soul & Mind Group
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2025.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.