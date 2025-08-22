Domowy przysmak z charakterem

W tej recepturze kluczową rolę odgrywa Cukier Żelujący Diamant 3:1, który skraca czas gotowania i pozwala zachować intensywną barwę oraz aromat papryki. Dzięki niemu galaretka szybko uzyskuje właściwą konsystencję, a kontrast słodyczy i ostrości staje się wyjątkowo wyraźny.
SKŁADNIKI:
- 3 czerwone papryki
- 1 papryczka ostra chili
- 1 szklanka octu jabłkowego
- 300 g Cukru Żelującego Diamant 3:1
- ½ szklanki miodu
- do podania: serek śmietankowy i krakersy
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Papryki pokroić i umieścić w garnku. Dodać ocet jabłkowy oraz Cukier Żelujący Diamant 3:1, wymieszać. Zagotować na średnim ogniu, często mieszając, i gotować przez 3 minuty. Zdjąć z palnika, pozostawić do lekkiego ostygnięcia, a następnie dodać miód i ponownie wymieszać.
Galaretkę przelać do słoików, szczelnie zakręcić i odstawić na godzinę w temperaturze pokojowej. Później schłodzić w lodówce przez co najmniej 4 godziny. Podawać z serkiem śmietankowym i krakersami.
Więcej inspiracji na domowe przetwory z owoców i warzyw dostępnych jest na stronie: www.diamant.pl/przepisy.