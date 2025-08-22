Domowy przysmak z charakterem

W tej recepturze kluczową rolę odgrywa Cukier Żelujący Diamant 3:1, który skraca czas gotowania i pozwala zachować intensywną barwę oraz aromat papryki. Dzięki niemu galaretka szybko uzyskuje właściwą konsystencję, a kontrast słodyczy i ostrości staje się wyjątkowo wyraźny.

SKŁADNIKI:

3 czerwone papryki

1 papryczka ostra chili

1 szklanka octu jabłkowego

300 g Cukru Żelującego Diamant 3:1

½ szklanki miodu

do podania: serek śmietankowy i krakersy

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

Papryki pokroić i umieścić w garnku. Dodać ocet jabłkowy oraz Cukier Żelujący Diamant 3:1, wymieszać. Zagotować na średnim ogniu, często mieszając, i gotować przez 3 minuty. Zdjąć z palnika, pozostawić do lekkiego ostygnięcia, a następnie dodać miód i ponownie wymieszać.

Galaretkę przelać do słoików, szczelnie zakręcić i odstawić na godzinę w temperaturze pokojowej. Później schłodzić w lodówce przez co najmniej 4 godziny. Podawać z serkiem śmietankowym i krakersami.

Więcej inspiracji na domowe przetwory z owoców i warzyw dostępnych jest na stronie: www.diamant.pl/przepisy.