Święto polskich produktów spożywczych
Obchodzony 25 sierpnia Dzień Polskiej Żywności to okazja, by przypomnieć sobie o bogactwie lokalnych produktów i kulinarnych tradycji. To także doskonały moment, by sięgnąć po smaki, które od lat towarzyszą nam w codziennym życiu. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Majonez Kielecki, od dekad wytwarzany przez WSP „Społem” i obecny na stołach w całej Polsce.
2025-08-25, 09:10

Inicjatorem Dnia Polskiej Żywności była Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego. Celem obchodów jest promocja krajowych produktów, wsparcie lokalnych producentów i zachęcanie do świadomych wyborów konsumenckich. Z roku na rok wydarzenie zyskuje coraz większe znaczenie – towarzyszą mu festyny, kiermasze czy akcje edukacyjne. Wspólnym mianownikiem pozostaje polskie jedzenie, które łączy pokolenia i przypomina o sile tradycji. Doskonałym przykładem takiego produktu jest Majonez Kielecki, ceniony za charakterystyczny smak i uniwersalne zastosowanie w kuchni. To dodatek, który sprawdza się zarówno w klasycznych potrawach, jak i w nowych czy sezonowych interpretacjach.

Z okazji sierpniowego święta warto sięgnąć po przepis, który łączy prostotę z letnimi składnikami. Faszerowane jajka z pieczonymi warzywami i Majonezem Kieleckim to propozycja, która sprawdzi się jako lekka przekąska podczas spotkań w gronie rodziny i przyjaciół.

Składniki:

  • 6 jajek ugotowanych na twardo
  • 2 łyżki Majonezu Kieleckiego
  • 1 mała czerwona papryka
  • 1 mała cukinia
  • 1 cebula szalotka
  • 1 ząbek czosnku
  • 1 łyżeczka oliwy
  • sól i pieprz do smaku
  • świeże zioła (np. natka pietruszki lub koperek) do posypania

Przygotowanie:
Paprykę i cukinię pokrój w drobną kostkę, szalotkę i czosnek posiekaj. Warzywa wymieszaj z oliwą, dopraw solą oraz pieprzem i upiecz w piekarniku nagrzanym do 200°C przez około 15 minut. Ugotowane jajka obierz i przekrój na pół, delikatnie wyjmij żółtka. Rozgnieć je widelcem, połącz z Majonezem Kieleckim i wystudzonymi warzywami. Farszem napełnij połówki białek. Przed podaniem posyp świeżymi ziołami.

Dzień Polskiej Żywności to okazja, by celebrować rodzime produkty oraz odkrywać ich potencjał w codziennym gotowaniu. Sięgając po sprawdzone składniki, jak Majonez Kielecki, pielęgnujemy kulinarne dziedzictwo i wspieramy lokalnych producentów.

Więcej informacji na temat oferty WSP „Społem” oraz kulinarnych inspiracji z kieleckimi produktami w roli głównej można znaleźć na stronie: www.wspspolem.com.pl

 

KONTAKT / AUTOR
Ewa
PR Manager
Kawiecka
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Soul & Mind Group
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2025.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.