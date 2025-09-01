Powrót do szkoły? Z ketchupem będzie łatwiej!

najmłodsi, zaś dorośli doceniają jego naturalny skład i gęstą konsystencję. Wytwarzany bez konserwantów, barwników oraz zagęstników swoją intensywną barwę i doskonały smak zawdzięcza starannie dobranym pomidorom. Dzięki tym właściwościom, idealnie komponuje się z wieloma potrawami.

Początek roku szkolnego sprzyja sięganiu po sprawdzone i proste przepisy. Wystarczy kilka składników, aby przygotować szybkie przekąski, które dobrze znoszą transport, a z dodatkiem ketchupu są po prostu smaczniejsze.

Wytrawne muffinki z warzywami i ketchupem

Składniki:

1 szklanka mąki pszennej

2 jajka

½ szklanki mleka

½ szklanki oleju

½ łyżeczki proszku do pieczenia

pokrojona papryka i cukinia

starty żółty ser

3 łyżki Ketchupu Kieleckiego Łagodnego

Przygotowanie:

Składniki wymieszać w misce, przełożyć do foremek na muffinki i piec ok. 20 minut w 180°C. Podawać z dodatkową porcją ketchupu jako dipem.

Mini wrapy z szynką i ketchupem

Składniki:

tortilla pszenna

plasterki szynki drobiowej

liście sałaty

2 łyżeczki Ketchupu Kieleckiego Łagodnego

Przygotowanie:

Tortillę posmarować ketchupem, ułożyć sałatę i szynkę, a następnie zwinąć w rulon i pokroić na mniejsze kawałki.

Można też przygotować zwykłe kanapki, w których ketchup idealnie będzie się komponował z serem, wędlinami oraz innymi, naszymi ulubionymi dodatkami. Alternatywą mogą być także mini quesadille z kurczakiem. Niezależnie od wyboru, to właśnie ten Ketchup Kielecki Łagodny nadaje potrawom wyrazistości i sprawia, że szkolne przekąski smakują o wiele lepiej

