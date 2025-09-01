Powrót do szkoły? Z ketchupem będzie łatwiej!
Wrzesień oznacza koniec wakacyjnej beztroski i początek rutyny. To także moment, w którym wraca codzienne pakowanie śniadaniówek. Warto zadbać o to, by znalazły się w nich nie tylko odżywcze, ale i lubiane dodatki. Ketchup Kielecki Łagodny od WSP „Społem” to sposób, by nadać smaku kanapkom, tortillom czy przekąskom, a przy okazji złagodzić powrót do szkolnej rzeczywistości. Bo kto nie lubi ketchupu?
najmłodsi, zaś dorośli doceniają jego naturalny skład i gęstą konsystencję. Wytwarzany bez konserwantów, barwników oraz zagęstników swoją intensywną barwę i doskonały smak zawdzięcza starannie dobranym pomidorom. Dzięki tym właściwościom, idealnie komponuje się z wieloma potrawami.

Początek roku szkolnego sprzyja sięganiu po sprawdzone i proste przepisy. Wystarczy kilka składników, aby przygotować szybkie przekąski, które dobrze znoszą transport, a z dodatkiem ketchupu są po prostu smaczniejsze.

Wytrawne muffinki z warzywami i ketchupem

Składniki:

  • 1 szklanka mąki pszennej
  • 2 jajka
  • ½ szklanki mleka
  • ½ szklanki oleju
  • ½ łyżeczki proszku do pieczenia
  • pokrojona papryka i cukinia
  • starty żółty ser
  • 3 łyżki Ketchupu Kieleckiego Łagodnego

Przygotowanie:
Składniki wymieszać w misce, przełożyć do foremek na muffinki i piec ok. 20 minut w 180°C. Podawać z dodatkową porcją ketchupu jako dipem.

Mini wrapy z szynką i ketchupem

Składniki:

  • tortilla pszenna
  • plasterki szynki drobiowej
  • liście sałaty
  • 2 łyżeczki Ketchupu Kieleckiego Łagodnego

Przygotowanie:
Tortillę posmarować ketchupem, ułożyć sałatę i szynkę, a następnie zwinąć w rulon i pokroić na mniejsze kawałki.

Można też przygotować zwykłe kanapki, w których ketchup idealnie będzie się komponował z serem, wędlinami oraz innymi, naszymi ulubionymi dodatkami. Alternatywą mogą być także mini quesadille z kurczakiem. Niezależnie od wyboru, to właśnie ten Ketchup Kielecki Łagodny nadaje potrawom wyrazistości i sprawia, że szkolne przekąski smakują o wiele lepiej

Więcej pomysłów na potrawy i przekąski z produktami WSP „Społem” znajdziesz na stronie: https://www.wspspolem.com.pl/

