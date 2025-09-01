Powrót do szkoły? Z ketchupem będzie łatwiej!

najmłodsi, zaś dorośli doceniają jego naturalny skład i gęstą konsystencję. Wytwarzany bez konserwantów, barwników oraz zagęstników swoją intensywną barwę i doskonały smak zawdzięcza starannie dobranym pomidorom. Dzięki tym właściwościom, idealnie komponuje się z wieloma potrawami.
Początek roku szkolnego sprzyja sięganiu po sprawdzone i proste przepisy. Wystarczy kilka składników, aby przygotować szybkie przekąski, które dobrze znoszą transport, a z dodatkiem ketchupu są po prostu smaczniejsze.
Wytrawne muffinki z warzywami i ketchupem
Składniki:
- 1 szklanka mąki pszennej
- 2 jajka
- ½ szklanki mleka
- ½ szklanki oleju
- ½ łyżeczki proszku do pieczenia
- pokrojona papryka i cukinia
- starty żółty ser
- 3 łyżki Ketchupu Kieleckiego Łagodnego
Przygotowanie:
Składniki wymieszać w misce, przełożyć do foremek na muffinki i piec ok. 20 minut w 180°C. Podawać z dodatkową porcją ketchupu jako dipem.
Mini wrapy z szynką i ketchupem
Składniki:
- tortilla pszenna
- plasterki szynki drobiowej
- liście sałaty
- 2 łyżeczki Ketchupu Kieleckiego Łagodnego
Przygotowanie:
Tortillę posmarować ketchupem, ułożyć sałatę i szynkę, a następnie zwinąć w rulon i pokroić na mniejsze kawałki.
Można też przygotować zwykłe kanapki, w których ketchup idealnie będzie się komponował z serem, wędlinami oraz innymi, naszymi ulubionymi dodatkami. Alternatywą mogą być także mini quesadille z kurczakiem. Niezależnie od wyboru, to właśnie ten Ketchup Kielecki Łagodny nadaje potrawom wyrazistości i sprawia, że szkolne przekąski smakują o wiele lepiej
Więcej pomysłów na potrawy i przekąski z produktami WSP „Społem” znajdziesz na stronie: https://www.wspspolem.com.pl/