Budyniowe mini pancakes – przekąska idealna do plecaka

Planowanie posiłków, które zostaną chętnie zjedzone podczas przerwy, a nie wrócą nietknięte do domu, wymaga od nas odrobiny kreatywności. Warto opierać się na sprawdzonych przepisach, ale odrobinę je urozmaicić. W tej propozycji Cukier Puder Diamant nadaje ciastu gładką strukturę i subtelną słodycz, dzięki czemu placuszki są lekkie i delikatne. Jeszcze bardziej zasmakują dzieciom, gdy zapakujemy wraz z nimi owoce oraz odrobinę masła orzechowego.
SKŁADNIKI:
- 250 ml mleka
- 200 g mąki pszennej
- 100 g Cukru Pudru Diamant
- 80 ml oleju rzepakowego
- 2 jajka
- 2 płaskie łyżeczki budyniu śmietankowego w proszku
- 2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Wszystkie składniki połącz za pomocą miksera na niskich obrotach, do uzyskania jednolitej masy. Smaż na patelni z odrobiną oleju, aż będą złociste. Palnik ustaw na niską moc, aby placuszki dobrze się wypiekły w środku i nie przypaliły na zewnątrz.
Podawaj z owocami i masłem orzechowym.
Więcej inspiracji kulinarnych z wykorzystaniem cukru Diamant można znaleźć na stronie: www.diamant.pl/przepisy