Budyniowe mini pancakes – przekąska idealna do plecaka
Powrót do szkoły oznacza nowe wyzwania, także te związane z przygotowywa-niem drugiego śniadania. Dzieci chętniej sięgają po posiłki, które są smaczne i nieoczywiste, dlatego warto zaskoczyć je czymś innym niż tradycyjna kanap-ka. Słodkie, puszyste placuszki sprawdzą się doskonale w śniadaniówce.
2025-09-03, 12:46

Planowanie posiłków, które zostaną chętnie zjedzone podczas przerwy, a nie wrócą nietknięte do domu, wymaga od nas odrobiny kreatywności. Warto opierać się na sprawdzonych przepisach, ale odrobinę je urozmaicić. W tej propozycji Cukier Puder Diamant nadaje ciastu gładką strukturę i subtelną słodycz, dzięki czemu placuszki są lekkie i delikatne. Jeszcze bardziej zasmakują dzieciom, gdy zapakujemy wraz z nimi owoce oraz odrobinę masła orzechowego.

SKŁADNIKI:

  • 250 ml mleka
  • 200 g mąki pszennej
  • 100 g Cukru Pudru Diamant
  • 80 ml oleju rzepakowego
  • 2 jajka
  • 2 płaskie łyżeczki budyniu śmietankowego w proszku
  • 2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

Wszystkie składniki połącz za pomocą miksera na niskich obrotach, do uzyskania jednolitej masy. Smaż na patelni z odrobiną oleju, aż będą złociste. Palnik ustaw na niską moc, aby placuszki dobrze się wypiekły w środku i nie przypaliły na zewnątrz.
Podawaj z owocami i masłem orzechowym.

Więcej inspiracji kulinarnych z wykorzystaniem cukru Diamant można znaleźć na stronie: www.diamant.pl/przepisy

KONTAKT / AUTOR
Ewa
PR Manager
Kawiecka
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Soul & Mind Group
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2025.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.