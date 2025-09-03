Budyniowe mini pancakes – przekąska idealna do plecaka

Planowanie posiłków, które zostaną chętnie zjedzone podczas przerwy, a nie wrócą nietknięte do domu, wymaga od nas odrobiny kreatywności. Warto opierać się na sprawdzonych przepisach, ale odrobinę je urozmaicić. W tej propozycji Cukier Puder Diamant nadaje ciastu gładką strukturę i subtelną słodycz, dzięki czemu placuszki są lekkie i delikatne. Jeszcze bardziej zasmakują dzieciom, gdy zapakujemy wraz z nimi owoce oraz odrobinę masła orzechowego.

SKŁADNIKI:

250 ml mleka

200 g mąki pszennej

100 g Cukru Pudru Diamant

80 ml oleju rzepakowego

2 jajka

2 płaskie łyżeczki budyniu śmietankowego w proszku

2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

Wszystkie składniki połącz za pomocą miksera na niskich obrotach, do uzyskania jednolitej masy. Smaż na patelni z odrobiną oleju, aż będą złociste. Palnik ustaw na niską moc, aby placuszki dobrze się wypiekły w środku i nie przypaliły na zewnątrz.

Podawaj z owocami i masłem orzechowym.

Więcej inspiracji kulinarnych z wykorzystaniem cukru Diamant można znaleźć na stronie: www.diamant.pl/przepisy